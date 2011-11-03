خانه ژیمناستیک در خرم آباد احداث می شود

مجتبی کلانتری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اختصاص اعتبارات مطلوب فرهنگی به استان آموزش و پرورش لرستان آمادگی احداث یک خانه ژیمناستیک در خرم آباد را دارد.

وی عنوان کرد: از سال آینده حرکات زمینی رشته ژیمناستیک در مدارس دوره ابتدایی استان لرستان آموزش داده خواهد شد.

رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش لرستان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه آموزش حرکات زمینی رشته ژیمناستیک در استان گفت: در این راستا بیش از 40 فرهنگی استان آموزش های لازم را در این زمینه دیده اند.

کلانتری فرد بیان داشت: در حال حاضر در هشت شهرستان استان لرستان ست کامل ورزش ژیمناستیک در سالن های ورزشی زیر نظر اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان وجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انعقاد تفاهم نامه های همکاری با هیئت های ورزشی لرستان گفت: در حال حاضر این اداره کل با تعدادی از هیئت های ورزشی لرستان تفاهم نامه همکاری منعقد کرده است.

رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش لرستان یادآور شد: یکی از اقدامات دیگر شروع شده این اداره کل استعدادیابی رشته ورزشی بسکتبال است.