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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۲۵

مسمومیت 37 دانش آموز دختر با گاز/ دانش‌آموزان روانه بیمارستان شدند

نشت گاز مونو اکسید کربن شوفاژخانه به داخل کانال کولر دبیرستانی دخترانه ، 37 دانش آموز را روانه بیمارستان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر روز گذشته در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره گازگرفتگی در دبیرستانی دخترانه در شهرستان هرسین استان کرمانشاه و اعزام تعدادی دانش آموز به بیمارستان ، بلافاصله ماموران کلانتری 11 این شهر جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

بنا بر این گزارش، با حضور ماموران در بیمارستان و در برسیهای بعمل آمده مشخص شد به علت نشت گاز مونو اکسید کربن از موتور شوفاژ خانه به داخل کانال کولر مدرسه، 37 نفر از دانش آموزان مسموم و جهت درمان به بیمارستان شهرستان هرسین اعزام شده اند.

این گزارش حاکی از آن است که حال  تمامی دانش آموزان رضایت بخش بوده و پس از انجام اقدامات درمانی لازم از بیمارستان ترخیص شدند.

کد مطلب 1451430

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