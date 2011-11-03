به گزارش خبرگزاری مهر، عصر روز گذشته در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره گازگرفتگی در دبیرستانی دخترانه در شهرستان هرسین استان کرمانشاه و اعزام تعدادی دانش آموز به بیمارستان ، بلافاصله ماموران کلانتری 11 این شهر جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

بنا بر این گزارش، با حضور ماموران در بیمارستان و در برسیهای بعمل آمده مشخص شد به علت نشت گاز مونو اکسید کربن از موتور شوفاژ خانه به داخل کانال کولر مدرسه، 37 نفر از دانش آموزان مسموم و جهت درمان به بیمارستان شهرستان هرسین اعزام شده اند.

این گزارش حاکی از آن است که حال تمامی دانش آموزان رضایت بخش بوده و پس از انجام اقدامات درمانی لازم از بیمارستان ترخیص شدند.