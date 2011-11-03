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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۴۷

در استانبول صورت گرفت؛

تبادل نظر صالحی و همتای قزاق درباره سو آپ سوخت

تبادل نظر صالحی و همتای قزاق درباره سو آپ سوخت

وزیران امور خارجه ایران و قزاقستان در استانبول ترکیه دیدار و درباره همکاری های دو جانبه از جمله سو آپ سوخت و خط آهن رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر،علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس امنیتی افغانستان با وزیر امور خارجه قزاقستان که کشورش ریاست دوره ای سازمان همکاری اسلامی را برعهده دارد دیدار و گفتگو کرد در این دیدار وزرای خارجه دو کشور با مروری بر اقدامات قزاقستان در دوره ریاست این کشور بر سازمان همکاری اسلامی زمینه های مختلف همکاری های فی مابین دو کشور در حوزه های اقتصادی و تجاری از جمله موضوعات مربوط به خط آهن و سو آپ سوخت را مورد بررسی قرار دادند.

وزیران خارجه ایران و قزاقستان همچنین در خصوص تحولات مهم منطقه و جهان بحث و تبادل نظر کردند.

کد مطلب 1451434

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