ترجمه"مقتل" عاشورا به زبانهای مختلف

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر خرمشاد ظهر پنج‌شنبه در دیدار با آیت الله صافی گلپایگانی گفت: این سازمان با توجه به رسالت تبلغی خود، هفته‌های موضوعی مانند هفته‌های عاشورا و رضوی همچنین هفته‌های قرآنی را در کشورهای مختلف برگزار می‌کند.



وی با بیان اینکه تاکنون دهها هفته قرآنی و عاشورایی در کشورهای مختلف و حتی اروپایی برگزار شده است اضافه کرد: شاهد شکوفایی مراسم عاشورا در همه جهان و عمومی شدن آن هستیم که اعجاب انگیز است.



رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اظهار داشت: در همین راستا ترجمه مقتل را در دستور کار داریم.



وی راه اندازی گفتگوی ادیان را از دیگر برنامه‌های این سازمان برشمرد و تأکید کرد: راه اندازی این گفتگوها علاوه بر ایجاد فضای دینی در مقابل بی دینی در دنیا زمینه را برای بیان نقطه نظرات مکتب و معارف اهل بیت(ع) و انقلاب اسلامی نیز فراهم می کند.



راه اندازی دیپلماسی هیئت علمی



خرمشاد دیپلماسی هیئت‌های علمی در قالب اعزام گروه‌های دانشگاهی و حوزوی به کشورهای دیگر را از جمله اقدامات دیگر این سازمان برشمرد و بیان داشت: برگزاری سمینارها و همایشات مختلف در دیگر کشورها به زبانهای مختلف از جمله دستاوردهای این دیپلماسی است.



رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به عطش مردم تونس برای شنیدن سخنان اسلام و فرهنگ اهل بیت(ع) با زبان روز بیان داشت: رایزن فرهنگی ایران به این کشور اعزام شده و کمک رایزن نیز در آینده‌ای نزدیک اعزام می‌شوند که همایشی برای حج نیز برگزار شد که با استقبال فراوان مردم همراه بود.



خرمشاد با بیان اینکه گوشهای زیادی در دنیا آماده شنیدن پیام انقلاب اسلامی است تصریح کرد: یکی از برنامه‌های این سازمان اعزام مبلغ ثابت و غیرثابت ایرانی و غیرایرانی به کشورهای دیگر است و سالانه 2500 تا سه هزار نفر را اعزام می‌کنیم.



رشد 50 درصدی بودجه اعزام مبلغ



وی از اعزام هزار و 100 مبلغ غیرانی به 18 کشور خبرداد و گفت: در این راستا بانک مبلغان نیز راه اندازی شده است و بودجه اعزام مبلغ ما نیز 50 درصد در سیال جاری رشد داشته است.

