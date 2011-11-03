ستاد بازسازی عتبات عالیات کرج ستاد برتر کشور شد

سید نورالدین حسینی متولی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: علیرغم اینکه مدت زیادی از آغاز فعالیت این ستاد در البرز نمی گذرد اما سرعت اجرای پروژهها در این استان از ستاد مرکزی در تهران نیز بیشتر بوده است.

وی با بیان اینکه از نگاه ستاد البرز سرعت اجرای پروژهها مطلوب نبوده است، عنوان کرد: سال گذشته و در شرایطی که هنوز استان البرز تاسیس نشده بود از بین 30 استان کشور، ستاد کرج به عنوان ستاد برتر کشور انتخاب شد.

حسینی متولی اظهار داشت: عتبات مسئله ای مکتبی، مذهبی، اعتقادی و سیاسی است و لازم است مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست ستاد بازسازی عتبات عالیات استان البرز گفت: بعد از سقوط صدام و تشکیل حکومت اسلامی در عراق ایجاب می کرد که به سرعت وارد عمل شویم و خوشبختانه این امکان با سرنگونی حکومت بعث اتفاق افتاد.

این مسئول افزود: زوار زیادی از ایران متقاضی زیارت قبور ائمه در عتبات عالیات بودند که اکنون فوج فوج زائر برای زیارت به این مکان مقدس می روند.

حسینی متولی یادآور شد: هدف از بازسازی این منطقه، تحکیم اعتقادات دینی و اسلامی است.