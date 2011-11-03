سرنخ هایی از سناریوی ضدایرانی سیا و موساد در گزارش جدید آمانو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، منابع دیپلماتیک از وجود ادعاهای ضدایرانی در گزارش جدید "یوکیا آمانو" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته ای این کشور خبر دادند. بر این اساس در گزارش جدید آمانو که قرار است هفته آینده منتشر شود ادعا شده بخشی از برنامه هسته ای ایران مغایر با چیزی است که از سوی این کشور اعلام شده است.

یک دیپلمات آژانس با اعلام این خبر مدعی شد طبق این گزارش که بر فعالیتهای هسته ای اخیر ایران متمرکز شده، شواهدی مبنی بر نظامی بودن بخشی از این فعالیتها بدست آمده است.

این دیپلمات غربی در ادامه ادعاهای خود گفته است گزارش آمانو حتی کار را برای روسیه و چین در حمایت از ایران دشوار خواهد کرد. این ادعا پس از اتهام زنی های اخیر مقامات آمریکایی علیه ایران در مورد دست داشتن این کشور در توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن بیان و در همان راستا ارزیابی می شود.

انتظار می رود گزارش جدید مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد ایران چهارشنبه و یا پنج شنبه هفته آینده در اختیار اعضای آژانس قرار گیرد.

گفتنی است در تهیه گزارش مذکور منابع اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی که طی سه دهه گذشته دشمنی خود را با جمهوری اسلامی ایران به اثبات رسانده و از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به آن فروگذار نکرده اند، با آژانس همکاری داشته اند.