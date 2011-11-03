1400 تن انار در سالجاری در سیستان و بلوچستان تولید شد

سید محمد رضا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: انار از محصولات نیمه گرمسیری است که در سیستان و بلوچستان به ترتیب سطح زیرکشت در شهرستان های سراوان، خاش و زاهدان تولید می شود.

وی سطح زیر کشت انار استان را یک هزار و 470 هکتارعنوان کرد و گفت: هزارو 200 هکتار آن بارور و 270 هکتار باغات جدید و غیر بارور است.

وی متوسط عملکرد انار سیستان و بلوچستان را 11 تن و تولید سالانه آن را هزارو 400 تن در سال اعلام کرد و افزود: انار تولیدی استان زودتر از سایر مناطق کشور و از نیمه دوم شهریور وارد بازار می شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان در رابطه با افزایش سطح زیر کشت و تولید انار استان بیان داشت: توزیع نهال یارانه دار بین کشاورزان، کمک های فنی و اعتباری جهت اصلاح و احیاء باغات، برگزاری دوره های آموزشی برای باغداران، ترویج مبارزه بیولوژیک و راه اندازی آزمایشگاه تولید و تکثیر زنبور تریکوگراما در شهرستان خاش که سالانه مقدار قابل توجهی زنبور تولید و در باغات انار منطقه رها سازی می شود را از اقدامات این سازمان عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه کرم گلوگاه انار، آفت مهم این محصول است و انارهاى باقیمانده از سال قبل بر روى درختان مى تواند در گسترش آفت موثر باشد، گفت: انارهاى پوسیده و باقیمانده از سال قبل در باغ ها، منازل و انبارها و یا انارهاى موجود در زیر درختان باید جمع آوری و سوزانده شوند.