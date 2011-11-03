تولیدات حوزه علمیه باید به زبان روز به دنیا عرضه شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی ظهر پنجشنبه در دیدار با رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اظهار داشت: وظییفه اصلی این سازمان انتقال فرهنگ ناب اسلام و انقلاب اسلامی و کلام امام و رهبری به دنیاست که دنیا عطش شنیدن آن را دارد.



وی افزود: البته در اینجا قصور شده و واسطه بین حوزه و این سازمان قطع بوده است، شما این وظیفه را دنبال می‌کنید اما این وظیفه در نهایت به درستی انجام نمی‌شود و رایزنان فرهنگی وظیفه‌ای را که بر عهده آنان بوده است از آنان ندیده‌ایم.



مقتدایی با اشاره به طرفیت بالای علمی قم بیان داشت: این تولیدات قابل عرضه مستقیم به دیگر کشورها نیست و باید به زبان روز درآید و عرضه شود.



وی افزود: افرادی که می‌خواهند به عنوان رایزن اعزام شوند باید دوره‌هایی را بگذرانند و علومی را فرابگیرند.



مدیر حوزه‌های علمیه با اشاره به رسالت سنگین این سازمان تصریح کرد: بیانات امام و رهبری ممکن است در داخل به علت دسترسی آسان ما کمتر به اهمیت آن توجه شود اما می‌تواند با استدلال به جهان عرضه شود و گوش شنوا برای آن زیاد است.



مقتدایی با اشاره به جنبش‌های اخیر در اروپا وآمریکا و بیداری اسلامی در منطقه بیان داشت: امروز برخی جنبش‌های اروپا و آمریکا به تقلید از میدان التحریر ایجاد می‌شود میدان التحریر نیز نتیجه انقلاب اسلامی است و همین نشانه اسلامی بودن بیداری‌ها در منطقه است.



تاکید بر همکاری مشترک



وی با تاکید بر همکاری مشترک میان حوزه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: امروز این احساس هم برای حوزه و هم سازمان ایجاد شده است و با همکاری می‌توانیم گام‌های خوبی برداریم.

