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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۱۲

آیت الله مقتدایی:

تولیدات حوزه علمیه باید به زبان روز به دنیا عرضه شود

تولیدات حوزه علمیه باید به زبان روز به دنیا عرضه شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه‌های علمیه کشور با بیان اینکه نمی‌توان تولیدات علمی حوزه را مستقیما به دیگر کشورها منتقل کرد تأکید کرد: تولیدات حوزه علمیه باید به زبان روز به دنیا عرضه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی ظهر پنجشنبه در دیدار با رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اظهار داشت: وظییفه اصلی این سازمان انتقال فرهنگ ناب اسلام و انقلاب اسلامی و کلام امام و رهبری به دنیاست که دنیا عطش شنیدن آن را دارد.

وی افزود: البته در اینجا قصور شده و واسطه بین حوزه و این سازمان قطع بوده است، شما این وظیفه را دنبال می‌کنید اما این وظیفه در نهایت به درستی انجام نمی‌شود و رایزنان فرهنگی وظیفه‌ای را که بر عهده آنان بوده است از آنان ندیده‌ایم.

مقتدایی با اشاره به طرفیت بالای علمی قم بیان داشت: این تولیدات قابل عرضه مستقیم به دیگر کشورها نیست و باید به زبان روز درآید و عرضه شود.

وی افزود: افرادی که می‌خواهند به عنوان رایزن اعزام شوند باید دوره‌هایی را بگذرانند و علومی را فرابگیرند.

مدیر حوزه‌های علمیه با اشاره به رسالت سنگین این سازمان تصریح کرد: بیانات امام و رهبری ممکن است در داخل به علت دسترسی آسان ما کمتر به اهمیت آن توجه شود اما می‌تواند با استدلال به جهان عرضه شود و گوش شنوا برای آن زیاد است.

مقتدایی با اشاره به جنبش‌های اخیر در اروپا وآمریکا و بیداری اسلامی در منطقه بیان داشت: امروز برخی جنبش‌های اروپا و آمریکا به تقلید از میدان التحریر ایجاد می‌شود میدان التحریر نیز نتیجه انقلاب اسلامی است و همین نشانه اسلامی بودن بیداری‌ها در منطقه است.

تاکید بر همکاری مشترک

وی با تاکید بر همکاری مشترک میان حوزه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: امروز این احساس هم برای حوزه و هم سازمان ایجاد شده است و با همکاری می‌توانیم گام‌های خوبی برداریم.
 

کد مطلب 1451444

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