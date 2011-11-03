نوزدهمین جشنواره تئاتر استان اردبیل به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه این جشنواره که ظهر پنجشنبه برگزار شد، براساس آرا هیئت داوران نمایشهای "آنالیز" و "ماه و مه" از اردبیل اکثر جوایز این جشنواره را به خود اختصاص دادند.

هیئت داوران پس از بررسی آثار ارسالی نمایشهای "آنالیز" به کارگردانی عدالت فرزانه و "ماه و مه" به کارگردانی غریب منوچهری را به عنوان آثار منتخب برای حضور در جشنواره منطقه ای تئاتر کشور معرفی کردند.

در بخشی بهترین بازیگر زن، مریم ندایی برای نمایش ماه و مه و بهترین بازیگر مرد، حمید عسگری برای نمایشنامه آنالیز حائز رتبه برتر شدند.

علاوه بر این عدالت فرزانه جایزه بهترین کارگردانی و نویسندگی را به خاطر نمایش آنالیز به خود اختصاص داد.

همچنین در این جشنواره از بازیگران اردبیلی برتر تئاتر کشور از جمله بهنام تشکر، اتابک نادری و نیز بهترین طراحان موسیقی، صحنه، لباس و بروشور این جشنواره با اهدا جوایزی تجلیل شد.

اردبیل میزبان جشنواره بین المللی تئاتر می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاداسلامی استان اردبیل و دبیر جشنواره در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر اردبیل طی سخنانی سطح کیفی و فنی نمایشهای اجرا شده و نحوه برگزاری نوزدهمین جشنواره تئاتر استان را بسیار مطلوب و مثبت ارزیابی کرد.

منصور شرفی با بیان اینکه 44 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بود، از برگزاری یک جشنواره بین المللی تئاتر به میزبانی اردبیل در سال آینده خبر داد.

دشت گلی سرپرست اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی نیز در این مراسم یادآور شد: در حال حاضر 600 گروه نمایشی به صورت حرفه ای و نیمه حرفه ای در سطح کشور فعالیت می کنند.