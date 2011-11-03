جهانیان در 13 آبان از بصیرت مردم ایران بهت‌ زده می‌ شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فلاح زاده در پیامی به مناسبت 13 آبان اظهار داشت: 13 آبان ماه در تاریخ زرین انقلاب اسلامی مردم ایران از ارزش و اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
وی افزود: این روز که یادآور تبعید حضرت امام به کشور ترکیه به دلیل اعتراض به قانون مشمئزکننده و ننگآور کاپیتولاسیون در سال 1343 و قیام صدها دانشآموز و دانشجو علیه حکومت فاسد پهلوی در سال 1357 است، در سال 58 با تسخیر لانه جاسوسی آمریکای پلید و جنایتکار، اهمیت و ارزشی دو چندان یافت.
فلاح زاده ادامه داد: این ارزش به قدری بالا بود که معمار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) از آن به عنوان انقلاب دوم یاد کرده و فرمودند: "ما شعار مرگ بر آمریکا را در عمل جوانان پرشور و قهرمان و مسلمان در تسخیر لانه فساد و جاسوسی آمریکا تماشا کرده ایم".
وی افزود: رهبر معظم انقلاب نیز 13 آبان را روز تجلی دوباره آزادگی و شجاعت و غیرت انقلابی در ملت مسلمان دانستند که این خود نشان دهنده جایگاه و اهمیت این روز در تاریخ درخشان انقلاب اسلامی ایران است.
فلاح زاده گفت: به بیان دیگر 13 آبان به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی فرصتی زرین و مناسب است تا ملت شریف و بزرگوار این مرز و بوم بار دیگر هم صدا و هم قدم در صفوفی منسجم بر سر مستکبران عالم فریاد برآورند و شعار «مرگ بر آمریکا» را به نشانه تنفر و برائت از شیطان بزرگ و ایادی شیطان صفتش در سراسر میهن عزیز اسلامی طنین انداز کنند تا جهانیان همچنان از این همه بصیرت و عشق و پایبندی مردم به انقلاب اسلامی انگشت بهت و تحیر به دندان بگزند.
استاندار یزد ضمن تبریک این روز بزرگ به ملت سلحشور و کفرستیز ایران اسلامی به ویژه دانش آموزان متعهد و کوشا، از آحاد مردم شریف استان دارالعباده و دارالعلم یزد دعوت کرد تا با حضور پر شور و دشمنستیز خود در مراسم راهپیمایی یوم الله سیزدهم آبان، بار دیگر نفرت و انزجار خود را از مستکبران و زورگویان جهان اعلام کنند.
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