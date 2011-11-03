تشکیل مجمع ادوار بسیج دانشجویی موجب وحدت بیشتر دانشجویان خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قدیانی رئیس سازمان بسیج دانشجویی، روز پنجشنبه در نخستین همایش مجمع عمومی ادوار بسیج دانشجویی که در مجتمع فرهنگی دانشجویی 13 آبان، لانه جاسوسی سابق برگزار شد، تشکیل این مجمع را در جهت ارتباط بیشتر و ایجاد وحدت بین دانشجویان بسیجی عنوان کرد و گفت: در گذشته خلایی در بسیج دانشجویی احساس می شد و آن استفاده از فارغ التحصیلان بسیج دانشجویی بود، اما خوشبختانه با تشکیل مجمع ادوار بسیج دانشجویی این خلاء برداشته شده است.

وی گفت: امیدوارم در مجمع ادوار بسیج دانشجویی از توانمندی های فارغ التحصیلان به نحو احسنت استفاده شود.

قدیانی همچنین با اشاره به برگزاری نخستین همایش مجمع عمومی ادوار بسیج دانشجویی اظهار داشت: در این مجمع اعضای شورای مرکزی انتخاب می شوند و امیدوارم ترکیب جدید کمافی السابق اندیشه های ناب اسلامی را که از سوی مقام معظم رهبری مطرح می شود دنبال و پیگیری کند.

وی خطاب به شرکت کنندگان در این همایش گفت: با تشکیل مجمع ادوار بسیج دانشجویی و فعالیت های سازمان یافته ای که از سوی این مجمع دنبال می شود امیدوارم خدمات بیشتری به دانشجویان و جامعه اسلامی ارائه شود.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی با بیان اینکه مجمع ادوار بسیج دانشجویی در 15 استان تشکیل شده است و در آن استان ها انتخابات این مجمع برگزار شده است، افزود: امیدوارم تا پایان سال مجمع ادوار کل کشور نیز شکل بگیرد.