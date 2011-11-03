به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو قبل از ظهر پنج شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی پنج پروژه جمع آوری، انتقال و تصفیه بهداشتی فاضلاب استان قم در سالن اجتماعات شرکت آب و فاضلاب استان اظهار داشت: 35 درصد کل جمعیت کشور از خدمات آب و فاضلاب بهره‌مند هستند و برای توسعه خدمات نیازمند بهره‌گیری از منابع بانکی داخلی و خارجی و همچنین مشارکت مردمی هستیم.



وی ابراز داشت: فعالیت و ارائه خدمات آب و فاضلاب کشور حدود 20 سال است ولی باید با همت و تلاش و کوشش خدمات آب و فاضلاب را توسعه دهیم.

وزیر نیرو گفت: بسیار خوشحال هستیم که مسئولان استان قم پیگیر مصوبات سفر رهبری به قم هستند و هم اکنون نیز کارها به خوبی پیش رفته است.



وی ادامه داد:‌ طراحی و پیمانکاری پروژه جمع آوری، انتقال و تصفیه بهداشتی فاضلاب استان قم با قیمتی مناسب در حال اجرایی شدن است این نمونه کارها در کشور باید بیشتر شود.



ایران در فضای تهدید آمیز نیازمند وحدت کلمه است



نامجو با اشاره به اینکه ایران در فضای تهدید آمیز نیازمند وحدت کلمه است، اضافه کرد:‌ شرایط ایران در جهان امروز روز به روز در حال بهتر شدن است.



وی اظهار داشت: امروزه موج انقلاب اسلامی دنیا را فرا گرفته و روز به روز اثر آرمان‌های امام راحل بر آزادگان جهان و کشورهای اسلامی بیشتر می‌شود و این کشورها بسوی آزادی و آرمان‌های اسلامی پیش می‌روند.



وزیر نیرو گفت: اگر انقلاب اسلامی نبود هیچ‌یک از اتفاقات اخیر در کشورهای اسلامی نیز رخ نمی‌داد بنابراین منشأ تمام این اتفاقات رخ داده در منطقه جمهوری اسلامی ایران است.

وی ابراز داشت: دشمنان جمهوری اسلامی ایران در تلاش هستند که در سه محور خارجی و یک محور داخلی ایران توطئه چینی کنند.



نامجو ادامه داد: موضوع ترور سفیر عربستان در آمریکا، ایجاد پرونده جدید در خصوص برنامه هسته‌ای ایران و حقوق بشر و همچنین نا امید و مأیوس کردن مردم از نظام از جمله محورهای داخلی و خارجی است که دشمنان به دنبال آن هستند تا ایران را تحت تحریم و انزوا بیشتر قرار دهند.



وی اظهار داشت: دشمنان بر موضوع تخلف بانکی اخیر رخ داده در کشور تبلیغات فراوانی کردند و برخی از افراد نیز خواسته و یا ناخواسته در زمین دشمن بازی کردند ولی احسنت به مجلس شورای اسلامی که با رأی دشمن شکن فضای کشور را به فضای عاقلانه بازگردانند.

