تسهیلات گمرک به تولید کنندگان خوش نام تعلق می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس معمارنژاد ظهر پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی استان قزوین در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین گفت: کارتهای بازرگانی یک بار مصرف که به صورت بی رویه صادرشده مشکلاتی را ایجاد کرده و دولت را به برخی فعالیت های اقتصادی بدبین کرده است.

وی افزود: نحوه صدور کارتهای بازرگانی باید مدیریت شود و از صدور کارتهای غیر واقعی به افراد غیر متخصص جلوگیری شود.

معمارنژاد یادآورشد: صدور کارت بازرگانی برای افراد حقیقی باید سخت و طی مراحل خاصی باشد تا افراد غیر متخصص وارد این حوزه نشوند و برای دیگران مشکل ایجاد نکنند.

رئیس کل گمرک کشور تصریح کرد: در صورت رتبه بندی کارتهای بازرگانی و مشخص شدن فعالان اقتصادی خوشنام آمادگی داریم تا تسهیلات لازم را در گمرکات کشور برای این افراد لحاظ کنیم.

صدور کارت بازرگانی با رشته تخصصی

معمارنژاد توجه به رشته فعالیت بازرگانان در حوزه تخصص خود را ضروری خواند و یادآورشد: متاسفانه به علت عدم دقت و ساماندهی لازم، برخی تجار با یک کارت بازرگانی همه جور کالا را وارد و یا صادر می کنند در حالی که هر شخص باید در حوزه تخصصی خود وارد صحنه شود تا برای دیگران ایجاد مشکل نکند.

وی گفت: با استفاده از سیستم الکترونیک این موضوع نیز پیگیری و اجرایی خواهد شد و اتاق های بازرگانی استانها وظیفه دارند در این خصوص فعال تر عمل کرده و ضمن جلوگیری از صدور کارت های یک بار مصرف نسبت به تخصصی شدن فعالیت های نیز اقدام کنند.

رئیس کل گمرک کشور بیان کرد: تمام قوانین گمرکی قابل اجرا شناسایی و جمع آوری شده و با شفاف سازی کارها در صددیم کارآمد شدن امور تسریع شود.

راه اندازی پنجره واحد تجاری در گمرک

این مسئول از راه اندازی پنجره واحد تجاری در گمرک برای تسهیل در امور خبرداد و تصریح کرد: این سیستم برای تسریع در کارها ایجاد شده اما نمایندگان برخی سازمانها از جمله استاندارد، بهداشت و دارایی و ارشاد نمایندگان تام الاختیاری در طرح مشارکت نداده اند و به اهداف طرح دست نیافته ایم.

وی گفت: در کارگروه تحول اقتصادی این موضوع پیگیری می شود تا نمایندگان ارگانها با داشتن اختیار کامل بتوانند تصمیم بگیرند و روند کارها را سرعت بخشند.

معمارنژاد، شفاف سازی امور و توجه به حمل و نقل ریلی را از دیگر برنامه های گمرک ذکر کرد و افزود: در کشور ما پنج درصد حمل و نقل کالا ریلی و 95 درصد جاده ای است در حالی که این روند در دنیا برعکس است و حجم بیشتر جابجایی با شبکه ریلی است و هزینه های تولید را کاهش داده است.

رئیس کل گمرک کشور اظهارداشت: حمل و نقل ریلی کم هزینه، ایمن، سالم و بهداشتی و از سرعت مناسبی برخوردار است و برای صادرکنندگان مقرون به صرفه است اما در کشور ما از این ظرفیت استفاده مناسبی نشده و هنوز شبکه ریلی در خدمت صادرات نیست.

وی بیان کرد: تا زمانی که شبکه ریلی به بخش خصوصی واگذار نشود نمی توان امیدوار بود که این مشکل حل شود لذا ضروری است شبکه ریلی در اختیار دولت باشد و شبکه واگن ها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا بتوانیم از این ظرفیت برای صادرات و واردات با هزینه کمتری برخوردار شویم.

محدودیت گمرکات تهران و شهید رجایی بیشتر می شود

رئیس کل گمرک کشور از ایجاد محدودیت در دو گمرک تهران و شهید رجایی خبرداد و اظهارداشت: در حال حاضر 41 درصد حجم تجارت داخلی کشور در گمرک شهید رجایی صورت می گیرد و روزانه چهار هزار دستگاه کامیون از این گمرک خارج می شود و با داشتن 400 نفر پرسنل با حجم کار بسیار بالایی مواجهیم که زمان انجام امور را طولانی کرده است.

وی افزود: در شرایط کنونی امکان افزایش امکانات، تجهیزات و نیرو وجود ندارد و بهترین راهکار این است تا برخی فعالیتها به گمرک مناطق دیگر منتقل شود لذا با اعمال محدودیت بیشتر در دو گمرک یاد شده از جمله سخت گیری در صدور ضمانت نامه های بانکی به صادرکنندگان توصیه می کنیم امور گمرکی خود را در دیگر استانها که تسهیلات بیشتری خواهند داد انجام دهند.

معمارنژاد بیان کرد: در برخی استانها از جمله قزوین تسهیلات بیشتر و شرایط راحت تری در گمرک فراهم شده است و در ضمانت نامه ها فرصت بیشتری می دهیم تا صادرکنندگان رغبت استفاده از این خدمات را پیدا کنند.

وی گفت: از سال آینده ترخیص کالا در گمرکات تهران و شهید رجایی با هزینه بیشتری انجام خواهد شد.

معمارنژاد ساماندهی مبادلات مرزی را از دیگر امور ضروری خواند و تصریح کرد: ساماندهی مبادلات مرزی و تسهیل در جابجایی کالا از گمرکات موجب خواهد شد تا ورود کالا از مبادی غیر رسمی کمتر شده و تولید کننده نیز متضرر نشود.

رئیس کل گمرک کشور یادآورشد: در مرزهای کشور دو سازمان گمرک و استاندارد مستقر خواهند شد و مسئولیت بقیه ارگانها به این دو سازمان تفویض خواهد شد و با پذیرش مجوز شرکتهای بین المللی از بازرسی های مجدد جلوگیری و روند کارها تسریع خواهد شد.