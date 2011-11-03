نظام سرمایه داری غرب ترک برداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر خرمشاد ظهر پنجشنبه در دیدار با آیت الله مقتدایی در قم با اشاره به جنبش وال استریت گفت: نظام سرمایه داری غرب به دنبال جایگزین است و ما باید تیمهایی را به زبانهای مختلف درست کنیم تا بتوانند نظام اقتصادی اسلام را برای آنان تشریح و معرفی کنند.



اقتصاد اسلامی برای غرب تبیین شود



وی اظهارداشت: البته اگر نمی توانیم بگوئیم جایگزین است ولی می توان گفت داده هایی از اقتصاد اسلامی را به آنها بدهیم تا بتوانند به مدل اقتصادی تبدیل کنند.



خرمشاد با اشاره به جمله ای از یکی از کشیشان ادامه داد: او گفته است که غرب سرمایه را جایگزین خدا کرد و امروز سرمایه مرده است و به دنبال جایگزین است و ما شنیده ایم که اسلام حرفهایی برای گفتن در این زمینه دارد.



وی اظهار داشت: متفکران غربی و متخصصان اقتصادی غرب به این نتیجه رسیده اند که اسلام در اقتصاد حرف برای گفتن دارد.



دست سازمان فرهنگ و ارتباطات به سوی حوزه دراز است



خرمشاد بیان داشت: دست ما به سوی حوزه دراز است تا بتوانیم با همکاری مشترک تولیدات دینی و علمی حوزه را به کشورهای دیگر انتقال دهیم و منابع اصلی اسلامی را ترجمه کنیم.



وی اضافه کرد: درصدد تعیین فردی حوزوی برای ایجاد تعامل بیشتر با حوزه در دفتر قم سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هستیم تا بتوانیم تعامل بیشتری با حوزه داشته باشیم.



وی با اشاره به سفر به تونس این کشکر را دارای ظرفیت عظیم برای انتقال نعارف ناب اسلامی دانست.

