یک شهرک صنعتی در هر شهر گلستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پورنبوی بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان افزود: در ابتدای ورود به شرکت شهرک های صنعتی هیچ زیرساختی در استان وجود نداشت و مانع از استقرار صنعت در استان می شدند.

24 شهرک صنعتی تا پایان سال در گلستان فعال می شود

پورنبوی با اشاره به اینکه عدالت اجتماعی در بخش توسعه شهرک های صنعتی در استان ایجاد شده است، افزود: در دولت نهم و دهم این سد شکسته شد و در حال حاضر هر شهر استان یک شهرک صنعتی دارد و ما توسعه شهرک های صنعتی را نیز در استان داریم.

وی ادامه داد: در استان تنها چهار شهرک صنعتی دایر بود که در حال حاضر به 22 شهرک رسیده است و با احتساب اترک تا پایان سال به 24 شهرک نیز می رسد.

پور نبوی از آماده بودن منطقه ویژه اترک برای قیمت گذاری و واگذاری نیز خبر داد و اظهار داشت: امسال رقمی معادل 6.7 میلیارد تومان از جانب سازمان به استان کمک شد و در استان نیز توسط معاونت برنامه ریزی شش درصد اعتبارات استان را به شهرک ها اختصاص دادند.

وی اضافه کرد: گلستان در بعد تصفیه خانه فاضلاب در کشور جزو استان های پیشرو است و در سفر سوم این مصوبه برای استان در رابطه با طراحی و بهینه سازی و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب در کشور انجام شد .

پورنبوی افزود: استفاده مجدد از پساب کارخانه ها و فاضلاب صنعتی برای امور صنعت و فضای سبز در آق قلا کلید خورده است و آماده بهره برداری است.

در این مراسم از زحمات 10ساله مدیر سابق شرکت شهرک های صنعتی گلستان، علی پورنبوی قدردانی شد و نیما بیرودیان معاون شرکت شهرک های صنعتی به عنوان سرپرست این سازمان انتخاب شد.