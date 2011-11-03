نتایج دومین روز المپیاد ورزشی نخبگان دانشجویی کشور در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با حضور 39 تیم از دانشگاههای کشور از روز چهارشنبه در گرگان آغاز شد.

در این رقابتها، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مقام اول رشته کفش دسته جمعی را کسب کرد و دانشگاه محقق اردبیلی مقام دوم و دانشگاه کردستان مقام سوم این مسابقه را به خود اختصاص دادند.

همچنین در بخش ورزش فریزبی محمد ابوالحسنی از دانشگاه صنعتی اصفهان مقام اول، ناصر شاهی از دانشگاه قم مقام دوم و مهدی ساکی مقام سوم را به خود اختصاص داد.

دبیر کل بازیهای المپیاد دانشجویان نخبه موسسات و آموزشگاهها عالی سراسر کشور و مدیر تربیت بدنی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه این رقابتها گفت: دومین المپیاد سراسری ورزش های همگانی دانشجویان نخبه علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور با تنوع برنامه ها همراه بود تا نخبگان نهایت استفاده را از این دوره از مسابقات ببرند.

سمانه حاجی حسینی اظهار داشت : خوشبخاته افتتاحیه مسابقات با خیر مقدم دکتر رحمانی سرپرست عالی المپیاد و همچنین با حضور مدیر کل و مسئولان اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان و مسئولان اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم راس ساعت مقرر آغاز شد.

وی افزود: افتتاحیه با استقبال بی نظیر دانشجویان نخبه موسسات و آموزشگاهها عالی سراسر کشور از اجرای تئاتر سیاه بازی استاد عطا الله صفرپور ادامه و با خواندن سوگندنامه و روشن شدن مشعل توسط دانشجوی نمونه کشوری از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان پایان یافت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: روز پنج شنبه 12 آبان ادامه مسابقات در 2 بخش فریزبی و کفش جمعی در ورزشگاه 15 هزار نفری شهدای گلستان ادامه یافت.

حاجی حسینی بیان داشت: نکته حائز اهمیت در دومین روز المپیاد حضور کاریکاتوریست بین المللی کشورمان آقای باقری در کنار زمین مسابقه و طراحی چهره های کاریکاتوری از شرکت کنندگان و مسئولین برگزاری بود.