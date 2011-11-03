بحران مالی اروپا محور مذاکرات گروه 20/ اوباما با مرکل و سارکوزی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نشست سران کشورهای عضو گروه 20 با تمرکز بر بحران بدهی های اتحادیه اروپا از امروز پنج شنبه در شهر کن واقع در جنوب فرانسه آغاز به کار کرد.

این نشست که در آن علاوه بر سران کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و آمریکا نمایندگان نهادهای سیاسی و مالی اتحادیه اروپا نیز شرکت کرده اند همانند دو نشست تخصصی شب گذشته به موضوع برگزاری همه پرسی در یونان برای اجرای سیاستهای مورد نظر اتحادیه اروپا در این کشور پرداخت.

امروز همچنین "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا با "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان و "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفتگو کرد. وی حل بحران مالی اتحادیه اروپا را مهمترین محور گفتگوها در این نشست ارزیابی کرد و از همراهی آمریکا با اروپا در این موضوع خبر داد.

در همین حال سارکوزی با بیان این که اتحادیه اروپا برای فائق آمدن بر بحران بدهیها گامهای مهمی را برداشته است از همراهی و همدردی آمریکا با اروپا در این بحران استقبال کرد.

گفتنی است سران و نمایندگان 20 کشور مهم صنعتی و در حال صنعتی شدن جهان در نشست مذکور همچنین به بررسی برنامه های اتحادیه اروپا برای اجرایی کردن سیاستهای مقابله با بحران مالی می پردازند.