هدف مناطق نفت خیر جنوب حفظ سهمیه لیگ برتر والیبال است

رضا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم بنا به شرایطی در پیش از آغاز مسابقات بسته شد و بیشتربازیکنان این تیم جوان و سابقه بازی درلیگ برتر را ندارند.



وی ادامه داد: مدیریت باشگاه حمایت خوبی از تیم دارد و به دنبال انجام کارهای زیربنایی از این تیم برای سالهای آینده است.



سرمربی تیم مناطق نفت خیزجنوب، از بازی خوب بازیکنانش برابر کاله مازندران ابراز رضایت کرد و ادامه داد: تیم نفت برابر کاله، بازی خوبی را به نمایش گذاشت، با وجود آنکه خود توقع بازی روان و قابل قبول از تیمم را نداشتم.



ابراهیمی اضافه کرد: با وجود آنکه پنج مسابقه متوالی را به حریفان واگذار کردیم اما اگر همگان نگاهی به امتیازگیری تیم نفت داشته باشند، پی خواهند برد که روند کار تیمی ما در حال رشد است.



وی با اشاره به اینکه به آینده تیم و بازیکنان مناطق نفت خیز جنوب امیدوار شدم، اضافه کرد: با وجود آنکه در پست مهم ضعف داریم اما به بازیکنانم ایمان کاملی دارم و با این نفرات در بازیهای آینده بازی خواهیم کرد.



تیم مناطق نفت خیز جنوب، درهفته پنجم مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور، شامگاه چهارشنبه در سالن ورزشی پیامبر اعظم(س) آمل برابر میزبان قدرتمند خود تیم کاله مازندران با نتیجهسه بر یک شکست خورد.