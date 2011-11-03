"مایکل اوون" باز هم مصدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اوون 31 ساله در بازی شب گذشته از ابتدا برای یونایتد به میدان رفت اما تنها پس از 10 دقیقه از شروع بازی به دلیل مصدومیت زمین را ترک کرد.

فرگوسن در همدردی با ملی پوش اسبق انگلیس گفت: از اینکه او باز هم مصدوم شده بسیار ناراحت و متاسفم. مصدومیت بدی است و هنوز مشخص نیست چه مدت نمی تواند ما را همراهی کند. اوون واقعا بازیکن بدشانسی است.

در بازی شب گذشته وین رونی بار دیگر در نقش یک هافبک بازی کرد و عملکرد بسیار خوبی داشت. او در دقایق پایانی بازی موفق به گلزنی شد.

یونایتد اکنون در صدر جدول گروه C مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا قرار گرفته و در بازی بعدی خود در اولدترافورد میزبان بنفیکای پرتغال خواهد بود.