تسخیر لانه جاسوسی هویت انقلابی جوانان کشور را کامل کرد

امین کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه انقلاب تنها به معنای تغییر حاکمیت نیست گفت: هنگامی انقلاب رخ میدهد که نه تنها نظام سیاسی بلکه تمامی ارزشها و مبانی تعیین شده در آن انقلاب حاکم شود.
وی با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان ابراز کرد: دانشجویان در آن زمان به این نکته تاکید داشتند که تا زمانی که آمریکا و سلطه اقتصادی و فرهنگی وی را از کشور حذف نکنیم نمیتوانیم به اوج آرمانهای خود دست پیدا کنیم.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه قم تاکید کرد: زمانی جبهه حق میتواند مسیر خود را مشخص و در آن مسیر حرکت کند که به هیچ عنوان به یک قدرت مستکبر تکیه نداشته باشد که در حال حاضر ایران اسلامی در چنین شرایطی قرار دارد.
وی در ادامه با اشاره به پایبندی نسل امروز به آرمانهای انقلاب بیان کرد: جوان ایرانی و مسلمان دارای هویت تعریف شدهای است که بر اساس مبنای دینی در وی شکل گرفته که ظلم ستیزی، عدالت خواهی و آماده بودن برای جهاد از جمله ویژگیهای آن است.
کیانی با اشاره به انقلابهای منطقه گفت: نگاهی به انقلابهای کشورهای منطقه نشان میدهد که جوانان این کشورها به علت تحقیری و زیرپا گذاشته شدن استقلال و هویت خود در صف اول این انقلابهای حضور دارند و در مقابل استکبار ایستادگی میکنند.
وی ادامه داد: در جریان تسخیر لانه جاسوسی نیز جوانان این احساس را داشتند که با تسخیر لانه جاسوسی هویت به دست آمده ناشی از انقلاب را کامل خواهند کرد.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه قم در ادامه به اشاره به جنبشهایی که آمریکا و اروپا را فراگرفته است ابراز کرد: امروز بعد از گذشت بیش از ۳۰ سال از انقلاب ما فریاد آزادی خواهی و مبارزه با سرمایه داری را از خود آمریکا میشنویم.
وی در ادامه به اشاره به اینکه دشمن امروز نسل جوان و دانشجویان را با جنگ نرم مورد هجوم قرار داده است ابراز کرد: امروز دشمن توانسه با جنگ نرم خود در خانه و در امنترین محلهای زندگی ما وارد شود و حتی سبک زندگی ما را دستخوش تغییر قرار داده است.
کیانی افزود: این وظیفه نسل جوان است که بتواند حربههای دشمن را شناسایی و با آن مبارزه کند.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه قم گفت: دانشجویان و جوانان سعی داشتند تا هویتی را که با انقلاب به دست آورده بودند با تسخیر لانه جاسوسی کامل کنند.
امین کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه انقلاب تنها به معنای تغییر حاکمیت نیست گفت: هنگامی انقلاب رخ میدهد که نه تنها نظام سیاسی بلکه تمامی ارزشها و مبانی تعیین شده در آن انقلاب حاکم شود.
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