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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۵۴

شریفی اعلام کرد:

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی همزمان با دهه ولایت در چالوس

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی همزمان با دهه ولایت در چالوس

چالوس - خبرگاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چالوس از برگزاری و اجرای برنامه های مختلف فرهنگی و هنری به مناسبت دهه ولایت در این شهرستان گردشگر پذیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریفی ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد برگزاری جشنهای دهه ولایت افزود: ویژه برنامه های دهه ولایت به مناسبت گرامیداشت روز عرفه و اعیاد قربان و غدیرخم در این شهرستان برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: برگزاری محفل انس با قرآن با حضور قاری بین المللی، برگزاری شب شعرعلوی یادمان ملاعلی فاخر،با حضور اساتید برجسته کشور و کلیه انجمنهای شعر استانی و شعرای استان که در قالب اشعار بومی و محلی در مدح امیرالمومنین(ع) برگزار خواهد شد.

شریفی ادامه داد: جشنی با شکوه به مناسبت دهه ولایت که با طرح سئوال و اهدای جوایز نفیس برگزار خواهد شد، از جمله برنامه های این دهه در چالوس است.

وی افزود: ویژه برنامه روز ملی مازندران، با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی و هنری در دستور کار قرار دارد و در هفته آینده در چالوس اجرایی می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چالوس با اشاره به برکات عید سعید غدیر خم تصریح کرد: برنامه های دهه ولایت باید تاثیرگذار و پرمحتوا باشد و زمینه ای برای آگاهی مردم نسبت به امر ولایت فراهم کند.

کد مطلب 1451483

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