فرمانداری 50 میلیون ریال به کتابخانه ‌های عمومی ابرکوه کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار ابرکوه در سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی ابرکوه با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر اهمیت کتاب و نویسندگی اظهار داشت: کتاب، همراه لایق و یار مهربان انسان در زندگی است.

ابراهیم برزگرزاده در مورد مشکلات کتابخانه ‌های شهرستان ابرکوه افزود: با توجه به ناتوانی برخی شهرداریها در پرداخت نیم درصد، باید تدبیری از سوی نهاد کتابخانه ‌های عمومی کشور و مسئولان ارشد استان برای رفع نیازهای متعدد کتابخانه ‌ها اتخاذ شود.

مدیرکل کتابخانه ‌های عمومی استان یزد نیز ضمن خرسندی از توجه فرماندار به کتابخانه‌ های عمومی اظهار داشت: هیچ چیز نمی ‌تواند جای کتاب را بگیرد و کتاب جای خودش را در زندگی عموم مردم حفظ کرده است.

محمدحسین پارساییان با اشاره به ساختار غیردولتی و مستقل نهاد کتابخانه ‌های عمومی کشور افزود: بودجه ‌های تعیین شده از سوی نهاد برای اداره کردن کتابخانه ‌ها محدود است و جوابگوی هزینه‌ های متنوع آنها نیست به همین دلیل توجه بیشتر فرماندار و مسئولان شهرستان به کتابخانه ‌های عمومی، امری ضروری است.

رئیس اداره کتابخانه ‌های عمومی ابرکوه نیز در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت کتابخانه ‌های ابرکوه، خواستار رفع مشکلات اداره متبوع خود به ویژه عدم پرداخت سهم نیم‌ درصد درآمد شهرداری شد.

پس از اظهارات جمعی از اعضای انجمن موارد پیشنهادی برای تصویب در جلسه قرائت شد.

کمک 50 میلیون ریالی فرمانداری شهرستان به کتابخانه ‌های عمومی ابرکوه یکی از مصوبات مهم سومین جلسه انجمن کتابخانه‌ های عمومی شهرستان ابرکوه بود.

پیگیری حق ‌الزحمه نیروی خدماتی اداره کتابخانه ‌های عمومی شهرستان و بدهی‌ های معوقه کتابداران ابرکوهی توسط اداره کل استان، انتقال ساختمان کتابخانه جلایی به محلی مناسب با پیگیری رئیس اداره کتابخانه ‌های شهرستان و قول مساعد شهردار ابرکوه برای اهدای یک دستگاه موتور سیکلت به اداره کتابخانه‌ های عمومی از دیگر مصوبات این جلسه بود.