به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور قبل از ظهر پنج شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی پنج پروژه جمع آوری، انتقال و تصفیه بهداشتی فاضلاب استان قم در سالن اجتماعات شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به اینکه در جلسه امروز با وزیر نیروی کشور، مسائل آب و برق استان قم مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: پروژه انتقال آب از بند علیخان به دشت مسیله ظرف یک ماه آینده اجرایی خواهد شد.



وی با اشاره به اینکه استان قم با ورود آب از سرشاخه‌های دز از جیره بندی حتمی نجات یافته است، اضافه کرد: در جلسه با وزیر نیرو در خصوص تامین اعتبار پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های دز به استان و همچنین در رابطه با تخصیص آب به صنعت استان نیز تصمیم گیری شد.



وی ادامه داد: مردم هر چقدر در مصرف آب صرفه جویی کنند کیفیت آب به نسبت افزایش پیدا خواهد کرد.



موسی پور افزود: طرح‌های جمع آوری، انتقال و تصفیه بهداشتی فاضلاب استان قم کار عظیمی است که امروزه در استان آغاز شده است و یکی از مهم‌ترین پروژه‌های استان محسوب می‌شود.



استاندار قم اظهار داشت: شهرنشینی اقتضا می‌کند که فاضلاب شهری بویژه جمع آوری فاضلاب برای زیست و بهداشت مناسب به خوبی انجام شود.



وی ابراز داشت: جمع آوری فاضلاب شهری به نحو احسن، آثار بسیار ارزشمندی را به همراه دارد با توجه به کمبود منابع آبی استان، با جمع آوری فاضلاب شهری می‌توان از آب استفاده مجدد کرد و همچنین از آلوده شدن منابع آب زیرزمینی و کشاورزی جلوگیری کرد.



استاندار قم گفت: ‌ بخش اعظمی از شهر قم بویژه منطقه نیروگاه از مشکل جمع آوری آب و فاضلاب شهری رنج می‌برند که انشا الله با اجرای پروژه جمع آوری، انتقال و تصفیه بهداشتی فاضلاب استان این مشکلات بر طرف خواهد شد.



وی تصریح کرد: یک هزار میلیارد ریال برای پروژه جمع آوری، انتقال و تصفیه بهداشتی فاضلاب استان تخصیص یافته است که در طول ۳۶ ماه به اتمام خواهد رسید و این طرح‌ها در قالب تعهدات بانک اسلامی گنجانده شده است.



وی ابراز داشت: پیمانکاران این طرح‌ها باید توجه داشته باشند که با توجه به وضعیت خاص منطقه نیروگاه، عملیات عمرانی در این منطقه باید با سرعت انجام شود.