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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۱۵

هدایتی:

کارخانه تولید پرمنگنات پتاسیم با جدیدترین روش و دانش احداث می شود

کارخانه تولید پرمنگنات پتاسیم با جدیدترین روش و دانش احداث می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل کارخانه پرمنگنات پتاسیم با بیان اینکه از جدیدترین روش و دانش در تولید پرمنگنات پتاسیم استفاده خواهیم کرد، گفت: به رغم کارشکنی‌ها و سنگ‌اندازی‌های کشورهای دارای این دانش، توانستیم با کمک مشاور هندی این کار را در استان کلید بزنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر هدایتی ظهر پنج شنبه در آئین کلنگ زنی کارخانه پرمنگنات پتاسیم زنجان با بیان اینکه نگاه روشنفکرانه مسئولان زنجان و بهبود فضای سرمایه‌گذاری در استان ما را به شروع این کار راغب کرده است، افزود: با توجه به اینکه صنعت روی یکی از صنایع بزرگ استان زنجان محسوب می‌شود سالانه 20 میلیون دلار ارز برای خرید پرمنگنات پتاسیم به کشور چین پرداخت می‌شده است.

هدایتی با اشاره به اینکه این طرح با سرمایه‌گذاری 17 میلیارد تومان برای 100 نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد، افزود: تلاش خواهیم کرد تا پروژه را تا 15 ماه آینده به مرحله بهره‌برداری برسانیم.

وی افزود: این کارخانه در صورت بهره‌برداری ظرفیت تولید 10 تن پرمنگنات پتاسیم به‌صورت روزانه را خواهد داشت که این میزان تولید در کشور بیش از میزان تولید دیگر کشورهای دارنده این دانش است. 

کد مطلب 1451488

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