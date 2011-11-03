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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۲۷

برگزاری نشست اضطراری کابینه/بحران به دولت یونان کشیده شد

برگزاری نشست اضطراری کابینه/بحران به دولت یونان کشیده شد

مخالفتهای داخلی در کابینه یونان با برگزاری همه پرسی برای اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی، دولت "گئورگ پاپاندرو" را با چالش جدیدی روبرو کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دفتر نخست وزیری یونان از برگزاری نشست اضطراری کابینه این کشور در ظهر امروز پنجشنبه به وقت محلی خبر داد. بر این اساس، تصمیم مذکور در پی مخالفتهای داخلی در دولت "گئورک پاپاندرو" با برگزاری همه پرسی پیشنهادی وی اتخاذ شده است.

 نخست وزیر یونان پس از بروز اعتراضات گسترده در این کشور اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی را که پیش شرط ارائه کمک مالی اتحادیه اروپا است، به موافقت مردم با آن از طریق برگزاری همه پرسی مشروط کرده است.
 
با این حال سوسیالیستهای درون دولت از جمله "اوانجلوس ونیزلوس" وزیر دارایی اعلام کرده اند از این طرح حمایت نمی کنند. آنها همچنین خواستار خودداری دولت از برگزاری همه پرسی شده اند.
 
دولت یونان در حالی با بحران سیاسی روبرو شده که این کشورعلاوه بر رویارویی با بحران بدهی ها، طی هفته های اخیر به دلیل اعتصاب و اعتراضات سراسری که بعضا به خشونت و زد و خورد معترضان با نیروهای امنیتی و تخریب اماکن عمومی انجامیده، با بحران اقتصادی و امنیتی نیز روبرو شده است.
کد مطلب 1451495

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