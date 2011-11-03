بانوان فوتبالیست سیستان و بلوچستان به استان فارس اعزام شدند

حسن محمدزاده فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم فوتبال بانوان هیئت فوتبال استان برای برگزاری سومین بازی خود در رقابت های لیگ دسته اول کشور به شهرستان خرامه استان فارس اعزام شدند.
وی گفت: تیم هیئت فوتبال سیستان و بلوچستان به عنوان نماینده استان در این رقابت ها هفته گذشته استراحت داشته تا با قوای بیشتری به مصاف تیم قعرنشین این گروه برود.
وی افزود: این دیدار روز چهاردهم آبان ماه سالجاری ساعت 10 و 30 دقیقه در ورزشگاه خرامه استان فارس برگزار می شود.
رئیس هیئت فوتبال سیستان و بلوچستان بیان داشت: این تیم سال گذشته در لیگ دسته دوم فوتبال کشور در استان فارس به مصاف هم رفته که با پیروزی دو بر یک بانوان سیستان و بلوچستان به پایان رسیده است.
وی گفت: آبفای خرامه بازی گذشته خود را مقابل تیسفون دژ اراک چهار بر صفر واگذار کرده و با سه شکست متوالی در قعر جدول این گروه قرار دارد.
وی افزود: تیم هیئت فوتبال استان با یک امتیاز از دو مسابقه در مکان چهارم جدول ردهبندی قرار دارد و در صورت پیروزی می تواند برای صعود از این گروه امیدوار باشد.
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