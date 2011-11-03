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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۵۵

همزمان با دهه ولایت/

گردهمایی تجلیل از 500 سادات ساروی برگزار می شود

گردهمایی تجلیل از 500 سادات ساروی برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران از تجلیل 500 سادات ساروی، همزمان با دهه ولایت در مرکز استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد برگزاری دهه ولایت افزود: در واقع این ایام یک مقطعى بوده متصل و مرتبط با مقوله امامت.است.

وی اظهار داشت: گردهمایی سادات به مناسبت فرا رسیدن دهه ولایت و امامت با حضور دوستداران ولایت استان، در 19 آبانماه امسال در تکیه پهنه کلای ساری بر گزار و500 شال سبز علوی به این سادات اهدا می‌شود.

سهرابی افزود: مازنیها به علوی تبار و ولایی بودن شهره بوده و وجود بیش ازهزار و 200 امامزاده از نسل ائمه معصومان و  بزرگواران و سادات سبب سر افرازی و ولایتمداری این استان شده است.

مدیر کل اوقاف مازندران، از برپایی همایش بزرگ غدیر و ولایت در امامزاده عبدالله آمل و بابل برگزار خبر داد و افزود:همزمان با این هفته و گرامیداشت روز مازندران،  مراسم جشن غدیر در 180 بقعه متبرکه با برنامه مختلف  و با همکاری کانون مداحان استان به اجرا در خواهد آمد.
 

کد مطلب 1451500

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