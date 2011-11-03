گردهمایی تجلیل از 500 سادات ساروی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد برگزاری دهه ولایت افزود: در واقع این ایام یک مقطعى بوده متصل و مرتبط با مقوله امامت.است.

وی اظهار داشت: گردهمایی سادات به مناسبت فرا رسیدن دهه ولایت و امامت با حضور دوستداران ولایت استان، در 19 آبانماه امسال در تکیه پهنه کلای ساری بر گزار و500 شال سبز علوی به این سادات اهدا می‌شود.



سهرابی افزود: مازنیها به علوی تبار و ولایی بودن شهره بوده و وجود بیش ازهزار و 200 امامزاده از نسل ائمه معصومان و بزرگواران و سادات سبب سر افرازی و ولایتمداری این استان شده است.



مدیر کل اوقاف مازندران، از برپایی همایش بزرگ غدیر و ولایت در امامزاده عبدالله آمل و بابل برگزار خبر داد و افزود:همزمان با این هفته و گرامیداشت روز مازندران، مراسم جشن غدیر در 180 بقعه متبرکه با برنامه مختلف و با همکاری کانون مداحان استان به اجرا در خواهد آمد.

