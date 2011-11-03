مردم، ناظران و مجریان واقعی انتخابات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس صابری ظهر پنجشنبه در اولین جلسه ستاد ریاست نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که در محل سالن باقرالعلوم(ع) استانداری برگزار شد اظهارداشت: حضور چشمگیر و پررنگ و سرنوشت ساز مردم در برگزاری انتخاباتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر گزار شده بر کسی پوشیده نیست.

وی در ادامه حضور پررنگ مردم را در تمامی انتخابات برگزار شده بیانگر اعتماد آنان به خدمتگزاران خود اعلام کرد و افزود: پس از استان شدن قزوین این انتخابات دهمین انتخابات و چهارمین انتخابات مجلس شورای اسلامی است که در این دوره هم مانند گذشته شاهد برگزاری انتخاباتی قانونمند، دقیق و با حضور حداکثری مردم خواهیم بود.



رئیس ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان قزوین در ادامه تعامل با احزاب و گروههای سیاسی و ناظرین شورای نگهبان را در استان در حال حاضر خوب ارزیابی کرد و یادآورشد: این تعامل خوب و مناسب تا پایان انتخابات نیز حفظ خواهد شد.

صابری از اجرای طرح تحرک در استان در راستای برگزاری انتخابات خبر داد و افزود: اجرای طرح تحرک که از سوی وزارت کشور ابلاغ شده و به تبع آن در استان قزوین نیز همانند سایر استانها مدتی از اجرای آن می گذرد در راستای برگزاری انتخابات نهمین دوره‌ مجلس شورای اسلامی با عنوان تحول و حرکت راهبردی در وزارت کشور اجرایی شده است.

رئیس ستاد انتخابات استان قزوین در ادامه از راه‌اندازی سامانه جامع انتخابات در فرمانداریها و استانداری با رویکرد پوشش مکانیزه کلیه فرآیند های انتخابات خبر داد و افزود: ارسال اخبار و گزارشها، ثبت شعب ثابت و سیار حوزه‌های انتخابیه استان و طرح سئوالات از ستاد انتخابات از طریق این سامانه انجام می گیرد و مردم استان می ‌توانند از طریق این سامانه اطلاعات و اخبار مربوط به انتخابات و پاسخ سئوالات خود را نیز دریافت کنند.

این مسئول به فعال شدن لینک انتخابات پایگاه اطلاع ‌رسانی استانداری قزوین هم اشاره کرد و گفت: این لینک به منظور آماده ‌سازی افکار عمومی در خصوص اخبار و اطلاعات مربوط به انتخابات با پنج موضوع فعال شده که ارتباط از طریق پیامک نیز بر موارد فعلی افزوده خواهد شد.

صابری در پایان اعضای ستاد و مسئولان کمیته‌های هفت گانه ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان را معرفی کرد.

در این جلسه همچنین جانشین رئیس ستاد انتخابات استان خواستار اهتمام مدیران دستگاههای ذیربط و توجه به آموزش کامل و جامع تمامی دست ‌اندرکاران برگزاری انتخابات شد.

سید جمال‌الدین حسینی تصریح کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید توجه خاص و ویژه‌ای به انجام مناسب و به موقع موارد مربوط به طرح تحرک داشته باشند.

وی وظایف مسئولان کمیته‌های هفتگانه ستاد انتخابات استان را هم تشریح کرد.



