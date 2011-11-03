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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۵۷

برغم تک نوبته شدن مدارس/

تجهیزات مورد نیاز مدارس بابلسر تامین نشده است

تجهیزات مورد نیاز مدارس بابلسر تامین نشده است

بابلسر - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش بابلسر گفت: با وجود تک نوبته شدن مدارس بابلسر، تاکنون تجهیزات مورد نیاز از سوی اداره کل نوسازی استان به مدارس بابلسر تعلق نگرفته است. .

ولی الله نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهتمام وزارت آموزش و پرورش در تک نوبته کردن مدارس افزود: با در نظر قرار دادن مزایای تک نوبته شدن مدارس، سعی شد با رفع مشکلات بومی و منطقه ای، مشکلات فیزیکی ساختمان مدارس و جابجایی معلمان و برنامه ریزی وسیع این امر تحقق یابد.

وی گفت: با همت تمامی مدیرات آموزش و پرورش شهرستان، توانستیم این مهم را به سرانجام برسانیم و امروز همه مدارس شهرستان بابلسر 100درصد تک نوبته هستند.

نعمتی با تشریح وضعیت موجود در مدارس تک نوبته بابلسر و نامناسب خواندن تجهیزات این مدارس افزود: این موضوع از سوی آموزش و پرورش بابلسر به اداره کل آموزش و پرورش استان انعکاس داده شد و همچنان در حال پیگیری است.

مدیر آموزش و پرورش بابلسر افزود: هم اکنون نوسازی تجهیزات مدارس دغدغه مسئولان و مدیران آموزش و پرورش است.

بابلسر یکی از شهرهای گردشگرپذیر مازندران است.

کد مطلب 1451502

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