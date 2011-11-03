تجهیزات مورد نیاز مدارس بابلسر تامین نشده است

ولی الله نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهتمام وزارت آموزش و پرورش در تک نوبته کردن مدارس افزود: با در نظر قرار دادن مزایای تک نوبته شدن مدارس، سعی شد با رفع مشکلات بومی و منطقه ای، مشکلات فیزیکی ساختمان مدارس و جابجایی معلمان و برنامه ریزی وسیع این امر تحقق یابد.



وی گفت: با همت تمامی مدیرات آموزش و پرورش شهرستان، توانستیم این مهم را به سرانجام برسانیم و امروز همه مدارس شهرستان بابلسر 100درصد تک نوبته هستند.



نعمتی با تشریح وضعیت موجود در مدارس تک نوبته بابلسر و نامناسب خواندن تجهیزات این مدارس افزود: این موضوع از سوی آموزش و پرورش بابلسر به اداره کل آموزش و پرورش استان انعکاس داده شد و همچنان در حال پیگیری است.

مدیر آموزش و پرورش بابلسر افزود: هم اکنون نوسازی تجهیزات مدارس دغدغه مسئولان و مدیران آموزش و پرورش است.

بابلسر یکی از شهرهای گردشگرپذیر مازندران است.