یک تن مواد غذایی فاسد در ریگان کشف شد

منصور جلالی در گفتگو با مهر اظهار داشت: یک تن مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته از یک انبار در شهرستان ریگان کشف و ضبط شد.

وی افزود: ماموران شبکه بهداشت حین کنترل و نظارت بر فرآورده های غذایی از مغازهای سطح شهر ریگان با یک انبار مواد غذایی در ریگان مواجه شدند که مواد غذایی فاسد تاریخ گذشته در آن وجود داشت.

جلالی گفت: این اولین و بزرگترین محموله مواد غذایی فاسد شدنی در ریگان است که جان چندین هزار نفر از شهر وندان ریگانی را تهدید می کرد.

وی تصریح کرد: در یک بازدید کلی از این انبار مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته از انبار خارج و معدوم شد.

مدیر شبکه و مرکز بهداشت ریگان افزود: مواد کشف شده تاریخ گذشته و فاسد شدنی شامل مواد غذایی مانند سوسیس، همبرگر مرغ، دوغ، نوشابه، دلستر و چیپس هستند.

وی به شهروندان ریگانی توصیه کرد: در هنگام خرید به تاریخ انقضا و تولید مواد دقت کنند و در صورت مشاهده هرگونه مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته به شبکه بهداشت مراجعه کنند.

وی گفت: چندین مغازه در سطح شهر ریگان از این انبار وسایل خود را تهیه می کردند که با اقدام به موقع شبکه بهداشت این انبار کشف و مواد آن معدوم شدند.