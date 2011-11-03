13 آبان نماد هوشیاری و دقت عمل جوانان ایران اسلامی است

حجت الاسلام ناصر شکریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ملت ایران نشان داد که همیشه مراقب حرکات و نقشه های شوم دشمنان بوده و نسبت به آن عکس العمل درستی اتخاذ می کند.



وی سیزدهم آبانماه را نمونه ای بارز از هوشیاری ملت به ویژه جوانان دانشگاهی ایران اسلامی دانست و افزود: در 13 آبان، جوانان متعهد و ولایتمدار با بینش صحیح از فضای جامعه و انقلاب اسلامی، حرکتی هوشیارانه و در خور تحسین انجام دادند که نشان از دقت، هوشیاری و انقلابی بودن این حرکت عظیم است.



این مسئول فرهنگی با تاکید بر زنده نگه داشتن تاریخ انقلاب و دفاع مقدس در طول سال تصریح کرد: سیزده آبان نماد هوشیاری و دقت عمل جوانان ایران اسلامی و سرمشق حرکتهای انقلابی و نماد خوبی برای استکبار ستیزی است.



مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به تلاش مستکبران جهت تغییر و تحول در نظام های مستقل و دینی به خصوص ایران اسلامی برای دستیابی به مقاصد استکباری، بیان داشت: مستکبران عالم به دنبال ایجاد نظام برده داری نوین برای تسلط بر بشریت و ملتها جهت بهره برداری از منابع و ذخایر کشورها هستند و برای دستیابی به این منظور از همه امکانات و ظرفیتهای ضد فرهنگی و جنگی استفاده می کنند.



شکریان با تاکید بر نقش جمهوری اسلامی ایران در بیدارسازی ملتها و ایستادگی در برابر رفتارهای ظالمانه غرب به خصوص آمریکا و اسراییل تصریح کرد: بی شک بیداریهای مردم جهان از آمریکا، فرانسه، انگلیس تا کشورهای خاورمیانه اعم از یمن، بحرین، لیبی نشان دهنده آن است که ملتها دیگر تحمل رفتارهای مستبدانه به ظاهر مردمی را ندارند و خواهان حکومتی بر پایه قوانین انسانی و عادلانه هستند.