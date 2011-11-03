اعضای ستاد انتخابات یزد تعیین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عسکرزاده، معاون سیاسی فرماندار یزد به عنوان رئیس ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان یزد منصوب شد.

همچنین محمدحسن نقدی مسئول کمیته فناوری، محمدحسین میرزا رجبی مسئول کمیته تدارکات و پشتیبانی، سیدغلامرضا طبائی مسئول کمیته آموزش، امیر صادقی مقدم دبیر ستاد، محمدعلی جعفری مسئول کمیته امنیتی و انتظامی و سعید امامیان مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان یزد تعیین شدند.

فرماندار در این احکام آورده است: امید است در انجام امور محوله با استعانت از خداوند متعال و بهره مندی از منویات مقام معظم رهبری همچنین رعایت دقیق قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به انتخابات، با بکارگیری تمام توان خود و با همکاری و هماهنگی سایر اعضا و استفاده از کلیه ظرفیتهای موجود در شهرستان برای برگزاری هر چه با شکوهتر این انتخابات و حفظ و صیانت از آراء مردم شریف شهرستان موفق و مؤید باشید.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفندماه سال جاری برگزار می شود.