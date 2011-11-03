حمایت گمرک از واحدهای تولیدی به سود منافع ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم صبح پنجشنبه در دیدار با رئیس کل گمرک کشور اظهارداشت: در استان قزوین به موضوع گمرک اهتمام جدی وجود دارد و تاکنون حمایت ها و تشویق های لازم از این اداره کل انجام شده است.

وی افزود: استان قزوین در عرصه تولید و گمرک نقش ملی ایفا می کند و در راستای تقویت این نقش ملی نیازمند حمایت مدیران و مسئولان کشوری است.

استاندار با بیان اینکه حمایت گمرک از واحدهای تولید باید بیشتر شود تصریح کرد: انتظار داریم گمرک با آن دسته از واحدهای تولیدی که با مشکل نقدینگی مواجه هستند به شکل روان و آسانتری برخورد کند و ضمانت نامه های بانکی این واحدها را بپذیرد.

عجم گفت: از گمرک نیز برای تحقق توسعه صادرات حمایت های لازم را انجام داده ایم به گونه ای که در حال حاضر گمرک استان نسبت به گذشته شرایط بسیار مطلوب تری را پیدا کرده است.

استاندار در پایان از توسعه حمل و نقل ریلی در استان به عنوان یکی از بسترهای توسعه صادرات و جابجایی کالاها و محصولات یاد کرد.

عباس معمارنژاد رئیس کل گمرک کشور در این جلسه با بیان اینکه شرایط وصول درآمدهای گمرک در سال جاری بسیار بهتر شده است اظهارداشت: در سال جاری بالغ بر ده هزار میلیارد ریال ضمانت نامه بانکی برای واحدهای تولیدی صادر شده که از این میزان 500 میلیارد ریال متعلق به استان قزوین است.

وی افزود: واحدهای تولیدی برای پرداخت بدهی های خود به گمرک باید برنامه ریزی کنند تا با وصول به موقع درآمدها، خزانه کشور با مشکل مواجه نشود.

معمارنژاد با تأکید بر توسعه حمل و نقل ریلی در کشور یادآورشد: در حال حاضر 95 درصد از سیستم حمل و نقل کشور جاده ای و تنها پنج درصد آن به سیستم ریلی متصل است در حالیکه این میزان در استان قزوین به 20 درصد می رسد و باید به سمتی برویم که این سیستم را تقویت کرده و گسترش دهیم.



