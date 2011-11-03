90 درصد سهمیه اشتغال بردسیر محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موحدی نیا در کارگروه اشتغال این شهرستان گفت: شهرستان بردسیر در بخش تحقق سهم اشتغال استان در هفت ماهه نخست سال 90 موفق به کسب رتبه نخست شد.

وی افزود: شهرستان بردسیر با جذب 85.3 درصدی سهمیه اشتغال سال 90 در هفت ماهه اول سال موفق به کسب این رتبه شده است.

فرماندار بردسیر تصریح کرد: طبق اعلام اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان سهمیه اشتغال شهرستان بردسیر در سال جاری هزار و 163 نفر بوده که تاکنون برای 992 نفر شغل پایدار ایجاد شده است.

موحدی نیا اضافه کرد: طبق اعلام دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز این شهرستان در جذب اعتبارات بنگاههای زودبازده با جذب 70 میلیارد ریال اعتبار و 132 طرح در سال 89 موفق به کسب رتبه چهارم استان شده است.

وی بیان داشت: روند سرمایه گذاری در شرستان بردسیر روبه افزایش است و جذب این اعتبارات در تاریخ این شهرستان کم سابقه بوده و این تحول در بخش اشتغال وصنعت به زودی به ثمر می نشیند و ما دیگر بیکاری در شهرستان نخواهیم داشت.

موحدی نیا همچنین اشاره ای به عملکرد شهرستان بردسیر در بخش مشاغل خانگی کرد و افزود: از ابتدای اجرای این طرح در شهرستان تا کنون 532 نفر ثبت نام نموده اند.

در ادامه سید جواد منصوری مدیر کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی نیز برتشکیل تعاونی گل کاران در بخش لاله زار بردسیر تاکید کرد و افزود: باید زمینه حضور مردم و گل کاران در صحنه تولید را از طریق تعاونی ها پر رنگ تر کرد.

وی تصریح کرد: باید کارشناسان ادارات با تلاش و آگاهی بیشتر نسبت به امر اشتغال فرهنگ سازی نمایند تا مردم و فارغ التحصیلان ما به سمت سرمایه گذاری در طرحهای کوچک و بزرگ سوق داده شوند.

مدیر کل تعاون، کار، رفاه اجتماعی همچنین از همگان خواست تا دست در دست هم دهند و از دغدغه خاطر رهبری در سال جهاد اقتصادی در خصوص ایجاد اشتغال در جامعه بکاهند.

در پایان این جلسه مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مسؤلان این اداره کل از کارگاه فرآوری محصول گردو شهرستان بردسیر بازدید کردند.