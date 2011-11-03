خراسان جنوبی رتبه دوم کشور را در کشف سرقت کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر احمد علی گودرزی ظهر پنج شنبه در حاشیه دستگیری باند سارقین منازل استان در جمع خبرنگاران اظهارداشت: 83.5 درصد سرقت های به وقوع پیوسته در خراسان جنوبی توسط ماموران آگاهی استان کشف شده است.

وی با بیان اینکه 81 درصد سرقت های شهرستان بیرجند از ابتدای امسال تاکنون کشف شده است، بیان کرد: از ابتدای امسال تا کنون هشت باند سرقت در استان دستگیر شده اند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه در این باند های سرقت 19 نفر سارق دستگیر شده اند، بیان داشت: سارقان به 81 فقره سرقت از منازل، خودروها و مغازه های استان اعتراف کرده اند.

گودرزی به دستگیری دو باند سارقین غیر بومی در استان اشاره کرد و افزود: عمده اقلام سرقتی توسط این باند ها زیور آلات و طلا بوده است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از مردم استان خواست برای پیشگیری از وقوع سرقت در نصب قفل و سیستمهای حفاظتی منازل خود دقت کنند.