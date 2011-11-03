تولید و برداشت 18 تن ماهی گرم آبی از آببندانهای فریدونکنار

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز عمرانی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یک واحد پرورش ماهیان سرد آبی در شهرستان بابلسر، در دهه مبارک فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.



وی افزود: این استخر پرورش ماهیان سرد آبی با ظرفیت تولید 20 تن ماهی در سال و اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال احداث شده است.



عمرانی، فعالیت شیلات بابلسر را در چهار بخش بندر صیادی، صنایع شیلاتی، آبزی پروری، صید و صیادی پره اعلام کرد و گفت: 46 قطعه آببندان در شهرستان بابلسر وجود دارد که 30 قطعه این آب بندانها مساحتی در حدود هزار و 138 هکتار و در بخش آبزی پروری فعال هستند و 16 قطعه آببندان دیگر به مساحت 858 هکتار غیر فعال است.



وی با اشاره به ظرفیتهای شیلات فریدونکنار ادامه داد: 33 قطعه آببندان در این شهر به مساحت 929 هکتار وجود دارد که از این تعداد 25 قطعه آب بندان به مساحت 710 هکتار مشغول فعالیت وهشت قطعه به مساحت 219 هکتار غیر فعال است.



عمرانی، با پیش بینی تولید و برداشت 38 تن ماهیان گرم آبی از آب بندانهای فریدونکنار عنوان کرد: 312 نفر در این بخش در فریدونکنار مشغول به کار هستند، که از این تعداد 252 نفر در آب بندانها و 60 نفر در مزارع پرورش ماهی مشغول هستند.



رئیس شیلات بابلسر، پتانسیل شهرستان را در بخش آبزی پروری مطلوب ارزیابی کرد و گفت: 105 قطعه مزرعه پرورش ماهیان گرم آبی در این شهرستان وجود دارد.

وی افزود: پیش بینی می شود امسال دو هزار و 400 تن ماهیان گرم آبی از این آب بندانها تولید و به بازار مصرف عرضه شود و این امر عرصه مناسبی برای اشتغال 471 نفر فراهم کرده است.