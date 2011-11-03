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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۵۲

منصوری:

کمیته دولت، کارگران و کارفرمایان در بردسیر برگزار شد

کمیته دولت، کارگران و کارفرمایان در بردسیر برگزار شد

بردسیر - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان از برگزاری کمیته سه جانبه دولت، کارگران و کارفرمایان در بردسیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه کمیته سه جانبه گرایی دولت، کارگران و کارفرمایان در بردسیر با حضور مدیرکل تعاون، کار رفاه اجتماعی تشکیل شد.

سید جواد منصوری در این جلسه گفت: این کمیته باهدف بسط و توسعه تعامل و آغاز راهکارهای حل مشکلات کارگران و کارفرمایان و برعکس تشکیل شده است.

منصوری تصریح کرد: این کمیته در راستای ایجاد انعطاف بیشتر برای حل اختلافات کارگران و کارفرمایان وهمسو کردن منافع دوطرف و تقویت بیمه بیکاری به عنوان بخش از تامین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری و بیکاران در شرایط قطعی اشتغال و تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه جانبه گرایی و تقویت تشکلهای کارگری و کارفرمایی و تقویت شرایط و وضعیتهای جدید کار با توجه به تغییرات تکنولوژی تشکیل می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: چرخه تولید کشور را سه عنصر کارگر، کارفرما و دولت اداره می کنند و در صورت تعامل پویای این سه عامل بسیاری از مشکلات بخش تولید رفع خواهد شد.

کد مطلب 1451520

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