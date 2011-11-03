  1. استانها
  2. قزوین
۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۴۸

عباسعلی درافشانی:

امکانات دولتی استان قزوین در اختیار ستاد انتخابات قرار می گیرد

امکانات دولتی استان قزوین در اختیار ستاد انتخابات قرار می گیرد

قزوین - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته پشتیبانی و تدارکات ستاد انتخابات استان قزوین گفت: کلیه مدیران دستگاههای اجرایی استان موظفند تمامی امکانات خود را در اختیار ستاد انتخابات استان جهت برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی درافشانی ظهر پنجشنبه در اولین جلسه ستاد انتخابات استان قزوین که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: تمامی امکانات دولتی، به نیابت از مردم در اختیار ما قرار دارد و می ‌بایست به عنوان خدمتگزاران مردم حداکثر توان خود را برای استفاده بهینه از این امکانات را در برگزاری انتخابات بکار گیریم.
 
مسئول کمیته پشتیبانی و تدارکات ستاد انتخابات استان در ادامه افزود: بیش از 90 درصد مراحل انتخابات از طریق مکانیزه و رایانه‌ای انجام می ‌شود اما در خصوص امکانات پشتیبانی و تدارکات لازم است مدیران امکانات موجود و کمبودها را شناسایی کرده و به ستاد گزارش دهند تا با برگزاری مانورهایی قبل از انتخابات، موانع و نواقص مشخص و در جهت رفع آنها برنامه ‌ریزی لازم صورت گیرد.
 
در ادامه این جلسه مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات استانداری و مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات در خصوص استفاده مطلوب از اینترنت در این دوره از انتخابات مطالبی بیان کرد. 
 
صادق دقیقی، مسئول کمیته روابط عمومی و امور بین‌الملل ستاد انتخابات استان نیز در خصوص اطلاع‌رسانی سریع، شفاف و مناسب در برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان گزارشی ارایه کرد.
کد مطلب 1451522

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها