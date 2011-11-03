امکانات دولتی استان قزوین در اختیار ستاد انتخابات قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی درافشانی ظهر پنجشنبه در اولین جلسه ستاد انتخابات استان قزوین که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: تمامی امکانات دولتی، به نیابت از مردم در اختیار ما قرار دارد و می ‌بایست به عنوان خدمتگزاران مردم حداکثر توان خود را برای استفاده بهینه از این امکانات را در برگزاری انتخابات بکار گیریم.

مسئول کمیته پشتیبانی و تدارکات ستاد انتخابات استان در ادامه افزود: بیش از 90 درصد مراحل انتخابات از طریق مکانیزه و رایانه‌ای انجام می ‌شود اما در خصوص امکانات پشتیبانی و تدارکات لازم است مدیران امکانات موجود و کمبودها را شناسایی کرده و به ستاد گزارش دهند تا با برگزاری مانورهایی قبل از انتخابات، موانع و نواقص مشخص و در جهت رفع آنها برنامه ‌ریزی لازم صورت گیرد.

در ادامه این جلسه مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات استانداری و مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات در خصوص استفاده مطلوب از اینترنت در این دوره از انتخابات مطالبی بیان کرد.

صادق دقیقی، مسئول کمیته روابط عمومی و امور بین‌الملل ستاد انتخابات استان نیز در خصوص اطلاع‌رسانی سریع، شفاف و مناسب در برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان گزارشی ارایه کرد.