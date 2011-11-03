وحشت دشمنان از ولایت پذیری ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی قمی اویلی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه آگاه سازی سیاسی در دانشگاه امام خمینی(ره) نیروی دریایی نوشهر با اشاره به وقوع جریانهای بیداری اسلامی در منطقه افزود: علیرغم همه دشمنی ها و تکلاپوی غربی ها در مصادره این بیداری، موضع گیری انقلابیون در این کشورها همان موضع گیری و ریشه انقلاب اسلامی ایران است.

وی اظهار داشت: غربی ها درصدد هستند که پروسه بیداری اسلامی را به عنوان پروژه اجرایی مطرح کنند و با طراحی ترفندهای مختلف، نسبت به تغییر در مسیر بیداری ملت ها اقدام کنند که همواره در اشتباه هستند.

وی ادامه داد: تمام ملتهای آزادیخواه جهان به خصوص در منطقه در حال الگوگیری از نظام جمهوری اسلامی ایران بوده چرا که معتقدند تنها نظامی بوده که هم اسلامیت و جمهوریت در آن متبلور شده است.

قمی افزود: موتور تحرک بیداری اسلامی در ارزشها و مبانی اعتقادی و اصولی انقلاب جمهوری اسلامی ایران وجود دارد

فرماندار نوشهر با اشاره به طراحی سه سناریو علیه ایران افزود: دشمنان نظام با ایجاد اختلاف در دوران حاکمیت، اختلاف میان حاکمیت و مردم و در نهایت تفرقه میان مردم و دولت درصد هستند تا به دشمنی های خود ادامه دهند.

قمی با اشاره به تبعیت همه جریانها از ولایت فقیه و وحشت دشمنان از این شاخص مهم یادآورشد: بصیرت خواص در شرایط فعلی از اهمیت بیشتری برخورداربوده و همه کسانی که بصیرت تجزیه و تحلیل دارند باید اطرافیان خود را هدایت کنند.