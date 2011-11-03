ابهام در بازگشت عابدزاده به پرسپولیس/ سرنوشت نامعلوم نیمکت سرخپوشان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی با شبکه خبر رسما اعلام کرد، احمدرضا عابدزاده به عضویت کادر فنی این تیم درآمده است و حتی یکی از مسئولان باشگاه پرسپولیس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر خبر حضور عابدزاده در کادر فنی این تیم را تایید کرد.

درحالیکه سایت باشگاه پرسپولیس امروز اخباری در مورد حضور این تیم در جام ولایت منتشر کرده است، خبری از انتصاب عابدزاده به عنوان مربی دروازه بانان سرخپوشان در سایت این باشگاه دیده نمی شود.

حمید استیلی همچنین در حالی از حضور عابدزاده در کادر فنی پرسپولیس خبر داده که هنوز هیچ شخصی از این باشگاه با وی تماس نگرفته است.

با این شرایط فعلا حضور احمدرضا عابدزاده در کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس در هاله ای از ابهام قرار دارد، مگر اینکه طی ساعات آینده مسئولان این باشگاه رسما برای عقد قرارداد با وی وارد مذاکره شوند.