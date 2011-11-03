به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شب گذشته وارد سرزمین وحی شد. حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از احرام بستن و انجام اعمال عمره تمتع، در محل بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه مستقر شد.

وی دیدارهای کاری خود را از صبح امروز آغاز کرد و ابتدا در بازدید از آشپزخانه های مرکزی مکه مکرمه شرکت کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از بعثه 14 گانه مراجع تقلید در مکه مکرمه بازدید کرد و قرار است امروز عصر نیز با حجت‌الاسلام سید علی قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی دیدار و گفت و گو کند.



علی لیالی رئیس سازمان حج و زیارت نیز در این بازدیدها وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را همراهی کرد.