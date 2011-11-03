شکست قضایی موسس ویکی لیکس/ آسانگ تحویل سوئد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، با تصمیم دادگاهی در انگلیس درخواست "جولیان آسانگ" برای ماندن در این کشور رد شده و وی برای پاسخگویی درباره اتهام تجاوز جنسی تحویل سوئد می شود.

با اعلام تصمیم دادگاه مذکور موسس سایت افشاگر ویکی لیکس که نزدیک به یک سال در بازداشت خانگی در حومه لندن به سر می برد گفت درباره گام بعدی خود تصمیم گیری می کند.

وی پس از خارج شدن از دادگاه عالی لندن به خبرنگاران گفت : من به هیچ اتهامی در هیچ کشوری متهم نشده ام. به گفته آسانگ این حقیقت سبب شده که دادگاه انگلیس با وجود صدور دستور جلب علیه وی نتواند کاری از پیش ببرد.

با وجود طرح شکایت از مدیر سایت ویکی لیکس از سوی دو زن در سوئد، دستگاه قضایی این کشور هنوز هیچ کیفرخواستی را علیه وی نکرده و تنها خواستار حضور آسانگ در دادگاه برای پاسخگویی به برخی سوالات شده است.