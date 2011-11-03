  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۱۳

طاهایی اعلام کرد:

استفاده کاربردی از هنر مشکلات جامعه را رفع می کند

استفاده کاربردی از هنر مشکلات جامعه را رفع می کند

ساری خبرگزاری مهر: استاندار مازندران از هنر به عنوان مقوله ای برای برطرف کردن مشکلات جامعه اسلامی یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،  سید علی اکبرطاهایی بعد از ظهر پنجشنبه در دومین همایش جشنواره فیلم کوتاه بسیج مازندران اظهارداشت: هنر در جامعه اسلامی، مدرسه عشق و نشان دهنده نقاط کور و مبهم معضلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی است.

وی تصریح کرد: هنرو فیلم ابزاری برای برطرف ساختن مشکلات جامعه بوده و روشنگر راه هدایت و نجات دهنده انسانها از تاریکی و نادانی درجامعه است.

طاهایی گفت: هنر ابزار ماندگاری یک حقیقت بوده و با تکیه این هنر اصیل می توان از طریق فیلم، نمایش، بازیگری، واقعیات جامعه را به نسلهای آینده ساز جامعه انتقال داد.

وی یادآور شد: هنر یک فن و مهارت بوده و می توان  از دو مقوله باطل و حق در عصر هنر استفاده کرد.

استاندار ماندران ادامه داد: هنر ناب و زلال انقلاب اسلامی به ادبیات سیاسی و بسیج مزین و معتبر شده، عنصر پایداری وشکوفایی انفلاب اسلامی است.

وی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان طلایه داران و مدافعان نظام و انقلاب یاد کرد و محور این موضوع را با تاسی و پذیرش و گفتمان ولایت فقیه درجان، روح و روان انسانها دانست.

طاهایی با اشاره به شهیدان اهل اقلم در جبهه های جنگ افزود: اگر گفته های شهیدان دفاع مقدس را نمی داشتیم هرگز نمی توانستیم حماسه و رشادتهای رزمندگان اسلام را در جنگ تحمیلی در این برهه از زمان به نسل امروز انتقال دهیم.  

کد مطلب 1451537

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها