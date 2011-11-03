استفاده کاربردی از هنر مشکلات جامعه را رفع می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبرطاهایی بعد از ظهر پنجشنبه در دومین همایش جشنواره فیلم کوتاه بسیج مازندران اظهارداشت: هنر در جامعه اسلامی، مدرسه عشق و نشان دهنده نقاط کور و مبهم معضلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی است.
وی تصریح کرد: هنرو فیلم ابزاری برای برطرف ساختن مشکلات جامعه بوده و روشنگر راه هدایت و نجات دهنده انسانها از تاریکی و نادانی درجامعه است.
طاهایی گفت: هنر ابزار ماندگاری یک حقیقت بوده و با تکیه این هنر اصیل می توان از طریق فیلم، نمایش، بازیگری، واقعیات جامعه را به نسلهای آینده ساز جامعه انتقال داد.
وی یادآور شد: هنر یک فن و مهارت بوده و می توان از دو مقوله باطل و حق در عصر هنر استفاده کرد.
استاندار ماندران ادامه داد: هنر ناب و زلال انقلاب اسلامی به ادبیات سیاسی و بسیج مزین و معتبر شده، عنصر پایداری وشکوفایی انفلاب اسلامی است.
وی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان طلایه داران و مدافعان نظام و انقلاب یاد کرد و محور این موضوع را با تاسی و پذیرش و گفتمان ولایت فقیه درجان، روح و روان انسانها دانست.
طاهایی با اشاره به شهیدان اهل اقلم در جبهه های جنگ افزود: اگر گفته های شهیدان دفاع مقدس را نمی داشتیم هرگز نمی توانستیم حماسه و رشادتهای رزمندگان اسلام را در جنگ تحمیلی در این برهه از زمان به نسل امروز انتقال دهیم.
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