سازمان‌ صنعت، معدن و تجارت در 26 استان‌ کشور ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصیب محمدیان شمالی بعد ازظهر پنجشنبه در نشست با استاندار بوشهر با بیان اینکه این وزارتخانه در مقایسه با وزارتخانه‌های دیگر ادغام شده‌اند پیشتاز بوده است، اظهار داشت: به زودی در مابقی استان‌ ها نیز این سازمان ساماندهی و ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه این دو وزارتخانه تصمیم درستی بود که در راستای سال جهاد اقتصادی صورت گرفت، اظهار داشت: پیش از ادغام این دو وزارتخانه واحدهای تولیدی به دنبال منابع مالی، بازارسازی، بازاریابی و تامین مواد اولیه بودند در حالی که واحدهای صنفی بی ‌تناسب و به طور گسترده‌ ای رشد کردند و هیچ کدام از هم اطلاعی نداشتند .

مدیرکل استان‌ های وزارت صنایع و معادن و تجارت گفت: این ادغام با محوریت تصمیم‌ گیری واحد در راستای بهبود تولید و توسعه تجارت و در راس آن صادرات تولیدات داخلی با کیفیت مطلوب نتایج و پیامدهای خیلی خوبی به همراه دارد .

محمدیان شمالی با اشاره به قابلیت های صنعتی و معدنی استان بوشهر خواستار مشارکت سرمایه گذاران برای شکوفایی این قابلیت ها شد .

استاندار بوشهر با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی جراحی بزرگ در اقتصاد کشور بود، گفت: اجرای این طرح مهم به ویژه قانون هدفمند سازی یارانه ها بدون مشارکت مردم امکان پذیر نبود .