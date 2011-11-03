پیگیری مشکلات سلامت دانش آموزان شیرازی 35 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌مسئول واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این مطلب گفت: با راه اندازی مراکز ارجاع دانش آموزی شاهد افزایش در پوشش معاینات دانش آموزان اول راهنمایی به میزان 20 درصد و اول دبیرستان به میزان 25 درصد بوده ایم همچنین با راه اندازی این مراکز، پیگیری دانش آموزان مشکل دار نیز 35 درصد افزایش یافته است

رزیتا بخشی زاده افزود: با توجه به تعریف سازمان جهانی بهداشت، بهداشت مدارس مجموعه اقداماتی است که به منظور تشخیص، تامین، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی در دانش آموزان و کارکنان در مدارس به اجرا در می‌آید.

بخشی زاده بیان داشت: تحقق این هدف مستلزم برنامه ریزی صحیح و پیوسته ای است که در گذر از دوران تحصیل در مقاطع مختلف این امکان را فراهم کند تا سلامت دانش آموزان در تمام ابعاد پایش شود در این راستا یکی از برنامه های واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس انجام معاینات دوره ای دانش آموزان در سه پایه اول ابتدایی، اول راهنمایی و اول دبیرستان است.

وی گفت: معاینات دانش آموزان اول ابتدائی در قالب طرح سنجش دانش آموزان در تابستان هر سال انجام می‌شود و سایر پایه های ذکر شده در طول سال تحصیلی توسط کارشناسان بهداشتی و پزشکان مراقبت می‌شوند.

‌کارشناس مسئول واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار داشت: با توجه به پراکندگی مراکز بهداشتی، درمانی و تعدد مدارس تحت پوشش در شهر شیراز وجود مراکز ارجاع معاینات یک نیاز مبرم بود که این مهم به همت رئیس مرکز بهداشت شهرستان شیراز و با راه اندازی چهارمرکز ارجاع به تحقق پیوست.

بخشی زاده گفت: چهار مرکز شامل درمانگاه امام رضا (ع) واقع در میدان نمازی، درمانگاه طالقانی واقع در بلوار مدرس، درمانگاه مفتاحی واقع در پانصد دستگاه ارتش و درمانگاه امام رضا (ع) گلشن واقع در بلوار مطهری جنوبی مشغول ارائه این خدمات به دانش آموزان هستند.

وی گفت: در این مراکز معاینه دانش آموزان و پیگیری افراد دارای اختلال توسط یک نفر پزشک و یک نفر کارشناس بهداشتی به صورت فعال و با کیفیت انجام می‌پذیرد.