جشنواره گل پیکان مقابل پیام مخابرات/ گل گهر سیرجان صدرنشین گروه "ب" شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز پنجشنبه با برگزاری 9 بازی در گروه‌های دوگانه پیگیری شد که طی آن تیم‎های آلومینیوم هرمزگان، پیکان قزوین، نساجی قائمشهر، گل گهر سیرجان، استیل آذین سمنان، پاس همدان، شهرداری اراک و ماشین سازی تبریز مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و یک بازی بین تیم‌های نفت مسجد‌سلیمان و شیرین فراز‌ کرمانشاه به نتیجه تساوی انجامید.

در جذاب‌ترین بازی امروز تیم پیکان تهران در خانه پیام مخابرات با نتیجه 7 بر یک به پیروزی رسید و جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی گروه "الف" رقابت‌های لیگ دسته اول استحکام بخشید. برای تیم پیکان در این بازی خارج از خانه مسعود زارعی (9)، سیدمحمد مهدی‌زاده (11)، علیرضا واحدی نیکبخت (45)، سن ایرن (70)، امیر میربزرگی (74)، حسین اسلامی (80) و بهمن طهماسبی (1+90) موفق به گلزنی شدند و تنها گل تیم میزبان را نیز مرتضی گلشن در دقیقه 55 به ثمر رساند.

در دیگر دیدار این گروه امروز تیم استیل آذین سمنان در زمین داماش تهران با نتیجه 2 بریک به برتری رسید و با 10 امتیاز به رده دوم جدول صعود کرد. برای تیم استیل آذین در این بازی خارج از خانه حامد خسروی (10) و مهدی محمدی (1+90) گل زدند و تنها گل تیم داماش را امین ترکاشوند در دقیقه 30 به ثمر رساند.

تیم گل گهر سیرجان یکی از تیم‌های پیروز دیدارهای امروز گروه "ب" مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور بود. این تیم سیرجانی از توقف تیم نیروی زمینی در دیدار با برق شیراز که روز چهارشنبه رقم خورد، نهایت استفاده را کرد و با برتری 2 بر یک در خانه شهرداری یاسوج 10 امتیازی شد و به صدر جدول گروه "ب" مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور صعود کرد.

پاس دیگر تیم پیروز دیدارهای امروز لیگ دسته اول بود که به لطف پیروزی 3 بر یک در خانه تربیت یزد 9 امتیازی شد و به رده دوم جدول گروه "ب" صعود کرد. برای تیم پاس در این بازی خارج از خانه محمد جواد زارعی (26)، احمد پاسی (50) و رضا طاهری (85) گل زدند و تک گل تیم تربیت را نیز مسلم محمدنژاد در دقیقه 87 وارد دروازه تیم میهمان کرد.

- نتایج دیدارهای امروز مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

گروه الف:

* پیام مخابرات یک - پیکان تهران 7

* داماش تهران یک - استیل آذین 2

* مس رفسنجان یک - شهرداری اراک 2

گروه ب:

* آلومینیوم هرمزگان یک - کاوه تهران صفر

* نفت مسجد‌سلیمان یک - شیرین‌فراز‌ کرمانشاه یک

* نساجی قائمشهر یک - استقلال صنعتی صفر

* شهرداری یاسوج یک - گل گهرسیرجان 2

* تربیت یزد یک - پاس همدان 3

* ماشین سازی تبریز 2 - گهر زاگرس یک

روز چهارشنبه در این چارچوب دیدارهایی برگزار شد که نتایج آنها به شرح زیر است:

گروه الف:

* صنعت ساری یک - ابومسلم مشهد یک

* سایپای قائمشهر یک - شهرداری بندرعباس یک

* گسترش فولاد تبریز یک - اتکای گرگان یک

* فولاد یزد 2 - ایرانجوان بوشهر 2

گروه ب:

* برق شیراز یک - نیروی زمینی تهران یک

جدول رده بندی گروه "الف":

1- پیکان تهران 13 امتیاز

2- استیل آذین 10 امتیاز - تفاضل گل 4+ (یک بازی کمتر)

3- شهرداری اراک 10 امتیاز - تفاضل گل 2+

4- فولاد یزد 8 امتیاز

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12- گسترش فولاد تبریز 3 امتیاز - تفاضل گل 3-

13- پیام مخابرات فارس 3 امتیاز - تفاضل گل 7-

14- مس رفسنجان یک امتیاز

جدول رده بندی گروه "ب":

1- گل گهر سیرجان 10 امتیاز

2- پاس همدان 9 امتیاز - تفاضل گل 3+

3- نیروی زمینی تهران 9 امتیاز - تفاضل گل 2+

4- آلومینیوم هرمزگان 9 امتیاز - تفاضل گل 2+

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12- نفت مسجد سلیمان 4 امتیاز

13- استقلال صنعتی 3 امتیاز

14- کاوه تهران 2 امتیاز