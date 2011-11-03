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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۱۶

بهره برداری از 2 طرح عمرانی در شهرستان بناب

بهره برداری از 2 طرح عمرانی در شهرستان بناب

بناب – خبرگزاری مهر: دو طرح عمرانی با حضور استاندار آذربایجان شرقی و جمعی از مسئولان استانی در شهرستان بناب افتتاح و مـورد بهـره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علیرضا بیگی در مراسم افتتاح واحد تولیدی محصولات گلخانه ای هیدروپونیک سریری اظهار داشت: طرح گلخانه ای سریری باید به عنوان الگو برای سرمایه گذاران منطقه مطرح و معرفی شود، چون هرگونه شکست احتمالی این طرح موجب فرار سرمایه گذاران خواهد شد.

بیگی افزود: توانمند کردن بخش خصوصی و رفع موانع در این بخش مورد تأکید و توجه دولت و مسئولان است و در راستای حمایت از سرمایه گذاران، دولت مصمم است با هزینه کردن از اعتبارات دولتی نیز نگذارد چنین طرحهایی با شکست روبرو شوند.

وی یادآور شد: مسئولان ارشد استان برحمایت ویژه از بخش خصوصی تأکید دارند و بنده شخصاً در برنامه های افتتاح واحدهای خصوصی حضور دارم و از آن لذت می برم.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین حمایت از فعالان موفق بخش خصوصی را موجب تشویق دیگر بخش ها دانست و اظهار امیدواری کرد شاهد افزایش و توسعه واحدهای گلخانه ای در سطح استان باشیم.

این واحد گلخانه ای در زمینی به مساحت سه هکتار و در فضایی به مساحت پنج هزار مترمربع از سال 1388 آغاز و تاکنون افزون بر چهار میلیارد و 500 میلیون ریال برای این مجموعه هزینه شده است که دو میلیارد و 900 میلیون ریال آن از محل تسهیلات بانکی و بقیه نیز آورده شخصی است.

با افتتاح و بهره برداری از این طرح کشاورزی در مرحله اول سالانه 135 تن محصول خیار تولید و تحویل بازار شده  و همچنین برای 12 نفر بصورت مستقیم و 30 نفر غیرمستقیم زمینه اشتغال فراهم گردید.

همچنین مجتمع خدماتی و رفاهی و جایگاه پمپ بنزین دیگر طرحی بود که در شهرستان بناب افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

این مجتمع و جایگاه سوخت در زمینی به وسعت هفت هزار مترمربع احداث شده و جهت تکمیل آن افزون بر هفت میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار هزینه گردیده است که 450 میلیون ریال آن از محل تسهیلات بانکی و بقیه نیز آورده شخصی است.

کد مطلب 1451545

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