سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش مازندران اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی امیری ظهر پنجشنبه در جمع مدیران آموزش و پرورش بابلسر افزود: آموزش و پرورش در مسیر توسعه فرهنگی پیشگام بوده و در این زمینه باید به ایفای نقش مدارس به عنوان کانون فرهنگی محله و محل رشد فرهنگی جامعه و بستر ساز آن توجه شایسته شود.

وی با اشاره به انتظار نسلهای آینده از میراث آموزش و پرورش، مهمترین و بهترین میراث را، میراث شخصیتی و رشد و میراث گرانبهای پرورش استعدادها دانست.

امیری با توجه به نیاز جامعه به فارغ التحصیلان و شاخصه های آنان افزود: فارغ التحصیلان باید در عرصه های تربیتی سرآمد باشند و نقایصی که در این گستره وجود دارد به کلاس درس و در چگونگی پهن کردن گستره معلمی همراه با مهربانی و محبت بر می گردد.



مدیرکل آوزش و پرورش مازندران، تعامل مناسب تر میان معلمان و دانش آموزان را خواستار شد و گفت: معلم محکوم به یاددهی و دانش آموز محکوم به یادگیری نیست و این تلاش برای ابداع روشهای جدید را می طلبد.

وی بیان داشت: امروز فضا و شرایط تغییر یافته و آموزش و پرورش نیز در حال تحول بوده و در حال قطع وابستگی های فرهنگی و جنگ نرم هستیم و معلمان امروز در یک امتحان سخت به سر می برند.



امیری، هوشمندسازی مدارس را مثبت ارزیابی و اظهار داشت: ابزارهای فیزیکی مدارس هوشمند را در اختیار داریم اما دانش آموزان هوشمند نیاز به معلمان هوشمند دارند و برای پاسخ به نیازهای متعدد تربیتی و فرهنگی دانش آموزان، داشتن برنامه های فرهنگی الزامی است.

وی با اشاره به در پیش بودن سیزده آبان روز دانش آموز گفت: بیش از 100 هزار دانش آموز و معلم بسیجی استان، حماسه ای دیگر در سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا خلق خواهند کرد.