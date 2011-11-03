کورس پاییزه اسبدوانی در گنبدکاووس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها عصر پنجشنبه با شرکت چابکسواران کشوری و استانی در گنبد آغاز شد.

در این رقابتها اسبهایی از نژاد ترکمن، دوخون و تروبرد در هفت دور به مسافتهای هزار مترطول با هم به رقابت می پردازند.

در پایان این رقابتها 200 میلیون ریال جایزه بین سوارکاران و چابکسواران کورسهای برتر توزیع می شود.

گفتنی است کورس پاییزه اسبدوانی گنبد کاووس قرار بود دو هفته قبل آغاز شود که به دلیل شرایط نامساعد جوی به این هفته موکول شد.

گلستان سه مجموعه سوارکاری در گنبد کاووس، بندرترکمن و آق قلا دارد و در طول سال در این مجموعه ها مسابقات برگزار می شود.

پیش از این کورس اسبدوانی آق قلا به مدت چهار هفته برگزار شده بود و دو هفته قبل پایان یافت.

