به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، امشب دعای کمیل و فردا صبح دعای ندبه در محل بعثه مقام معظم رهبری در هتل دار هادی مکه مکرمه در جوار بیت الله الحرام برگزار می شود.



بر اساس اعلام مسئولان تبلیغات و رسانه بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه، مراسم دعای کمیل امشب از ساعت 21 در محل سالن اجتماعات بعثه مقام معظم رهبری برگزار می شود.



مراسم دعای ندبه در فراق یار امام غایب نیز جمعه ساعت 7 صبح در محل بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه برگزار می شود.



این مراسم‌ها با حضور پر شور زائران ایرانی از کاروانهای مختلف و قرائت قرآن قاریان برتر ایرانی و مداحی مداحان اهل بیت(ع) با شکوه هر چه تمام تر برگزار می‌شود.