  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۰۷

دعای کمیل امشب در مکه برگزار می‌شود

امشب دعای کمیل و فردا صبح دعای ندبه در محل بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، امشب دعای کمیل و فردا صبح دعای ندبه در محل بعثه مقام معظم رهبری در هتل دار هادی مکه مکرمه در جوار بیت الله الحرام برگزار می شود.

بر اساس اعلام مسئولان تبلیغات و رسانه بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه، مراسم دعای کمیل امشب از ساعت 21 در محل سالن اجتماعات بعثه مقام معظم رهبری برگزار می شود.

مراسم دعای ندبه در فراق یار امام غایب نیز جمعه ساعت 7 صبح در محل بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه برگزار می شود.

این مراسم‌ها با حضور پر شور زائران ایرانی از کاروانهای مختلف و قرائت قرآن قاریان برتر ایرانی و مداحی مداحان اهل بیت(ع) با شکوه هر چه تمام تر برگزار می‌شود. 

کد مطلب 1451553

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها